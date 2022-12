Мила Кунис рассказала о «приятной встрече» Старого Голливуда с Зеленским

Мила Кунис, звезда «Шоу 70-х», провела шутливую встречу со своим соотечественником-украинцем Владимиром Зеленским задолго до того, как он был избран президентом борющейся европейской страны в 2019 году.

Кунис — кого выбрали в среду среди журнал «Люди года». за усилия по сбору средств для ее истерзанной войной родины — мы поделились подробностями их первой встречи, которая произошла почти десять лет назад, когда она была ремейком комика, ставшего политиком. сериал «Слуга народа» Это были покупки по всему Голливуду.

«У меня был контракт с ABC, и я очень старался, чтобы шоу попало в сеть. В конце концов нас перебили, но в процессе мне удалось поговорить с этим актером по имени Зеленский», — сказал Кунис журналу.

Спустя годы я читал новости и увидел нового президента Украины. Я сказал себе: еврейский президент? Мазел Тов! Это имя звучит очень знакомо. Я порылся в своих электронных письмах и сказал: «Я его знаю!» Она сказала, добавив: «Наша маленькая вечеринка милая. «

Эти двое снова встретились спустя годы, Особенно в 2019 году Когда она и ее муж Эштон Катчер встретили лидера, когда он посетил Соединенные Штаты посещать Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке. Тогда первая леди Украины Елена Зеленская — архитектор и сценарист — выложила их совместную трапезу на Инстаграмназвав их разговор о кино «плодотворным» и содержа надежды на развитие и привлечение инвесторов в киноиндустрию Украины.

Эти планы, вероятно, были сорваны 24 февраля, когда российские войска вторглись на Украину в ходе бушующей войны. бушевал девять месяцев. Через несколько недель после вторжения Кунис, родившийся в бывшей советской стране, и Катчер были уволены. Поддержи Украину кампания на GoFundMe

Знаменитая пара пожертвовала 3 миллиона долларов на усилия и Они превысили свою цель в 30 миллионов долларов внутри Месяц. Представители кампании получают выгоду от глобальных экспертов в области логистики Flexport.org, которому поручено организовать доставку гуманитарной помощи в места размещения беженцев в соседних с Украиной странах, таких как Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Молдова. Они также воспользовались услугами компании по аренде жилья на время отпуска Airbnb. Катчер был ранним инвестором, Предоставить бесплатное краткосрочное жилье украинским беженцам.

В марте, когда сбор средств достиг 35 миллионов долларов, Зеленский публично поблагодарил пару за поддержку и сказал, что они «одними из первых откликнулись на наше горе».

«Впечатлите их решимостью. Они вдохновляют мир. #StandWithUkraine», — написал он в Твиттере, опубликовав фотографию того, что, похоже, было видеозвонком между ними.

«У нас не может быть аллергии», — сказала журналу звезда «Плохих мамочек». «Помогать — даже не просить, просто делать — должно быть нашим стандартом».

39-летняя Кунис сказала, что сбор средств был одним из первых случаев, когда она заговорила о благотворительности, потому что «не было другого способа сделать это».

«Когда мы увидели [Russian President Vladimir] Путин травил всю страну, и мы знали, что вот-вот наступит огромный кризис.

«Роскошь ситуации в том, что у нас не было времени все обдумать», — сказала она о том, как быстро собрался сбор средств. «Поскольку я из Украины, мне начали звонить люди [wanted to help and] Я думал, что разбираюсь в политике или разбираюсь в НПО [nongovernmental organizations] на земле. Это было моим осознанием: если бы они не знали, к кому идти, как бы кто-нибудь поступил? Были проблемы, мы знали, что можем помочь решить. Поэтому мы с Эштоном сказали: «Хорошо, давайте сделаем это». В течение 24 часов наш GoFundMe был готов».

Кунис родился в 1983 году в тогда еще советском городе Черновцы, который сейчас находится на территории современной Украины. Русскоязычная звезда иммигрировала в США в 1991 году, когда ей было семь лет. Ее семья получила визы в качестве религиозных беженцев после того, как она и ее родственники, некоторые из которых пережили Холокост, увидели, как другие люди столкнулись с антисемитизмом, притеснением и отсутствием возможностей, рассказала она журналу.

Звезда и продюсер «Самой удачливой девушки на свете», у которой двое детей от мужа и бывшей телезвезды Катчера, сказала, что позаботилась о том, чтобы их дочь Вятт, 8 лет, и сын Дмитрий, почти 6 лет, поддерживали с ними связь. наследие.

«Мои дети всегда росли, питаясь маминой едой. Мы с родителями говорили друг с другом по-русски, так что они выросли с этим. Они, естественно, гордились тем, что наполовину украинцы», — сказала Кунис, признав, что сама она «очень американка». ”, но сказала, что благодарна за подход: «Ты другой, и это отличное« чувство идентичности »».

Она и Катчер также обязательно рассказывают своим детям о некоторых мировых проблемах.

«[W]E дают им достаточно, чтобы понять, что происходит в мире без подробностей. Знают ли они, что эти две страны находятся в состоянии войны? да. Знают ли они, что невинные люди умирают? да. Но мы не смотрим с ними новости. Им не нужны визуалы. Мы просто хотим, чтобы они поняли, что мир больше, чем они».

Журнал People также назвал звезду и создателя Abbott Elementary Кинту Бронсон и лауреатов премии Оскар Мэтью МакКонахи и Дженнифер Хадсон в числе своих фаворитов. 2022 человека года.