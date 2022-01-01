84-летняя Милдред А. Барна из Торонто, штат Огайо, умерла 29 декабря 2021 года после длительного пребывания в отеле Carriage Inn в Стьюбенвилле, штат Огайо.

Она родилась 8 марта 1937 года в Мариане, штат Пенсильвания, в семье Питера и Мэри (Михалек) Медак из Страттона, штат Огайо.

Преданная жена, мать, папа, дочь, сестра и друг, бескорыстно заботящийся о других. Мы будем так по ней скучать

Милдред была членом Русской православной церкви Преображения Господня в Стьюбенвилле. В 1955 году она окончила среднюю школу Торонто.

Она работала в компании First Energy Power (официально штат Огайо Эдисон) административным секретарем. Милдред была заядлым игроком в боулинг-лиге Торонто, которая насчитывала многие годы страсти к спорту.

Помимо ее родителей, Мэри и Питера Медак, Милдред умерли ее муж Грегори и дочь Эми Барна, официально из Торонто, и Даниэль Медак, официально из Страттона.

Милдред выжила — ее брат Корнел Мейдак из Юнион, штат Кентукки; племянники Курт, Майкл и племянница Порция; внучка Кирстен (Адам) Сутерин; правнучки Алина и Элисон; внук Бобби Ханен и правнук Феликс; Внучка и праправнуки Алекса Барны, Брилли Фокс, Эль, Серена и Джорджи Ричардсон.

Визит состоится в понедельник, 3 января, с 16:00 до 19:00 в похоронном бюро JE Foster в Торонто, где в 18:00 будет проходить служба Parastas. Отпевание состоится во вторник в 11.00 в Русской Преображенской церкви в Стьюбенвилле. отец. Эндрю Нилко будет баллотироваться, за этим последует его арест на кладбище Юнион в Стьюбенвилле.

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