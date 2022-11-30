Миллиардер Джефф Сколл становится миноритарным инвестором в Monumental Sports & Entertainment Теда Леонсиса.

Ted Liones Sports Entertainment разрастается. Во вторник компания объявила о своем новом инвесторе.

миллиардер Джефф Сколл Сотрудничал с МСЭ.

«Рад объявить о том, что Джефф Сколл станет новым миноритарным инвестором в Monumental Sports & Entertainment», — написал Тед Леонсис. «Джефф — давний друг, филантроп и социальный предприниматель. Джефф стал последним инвестором нашего растущего основного предприятия, в которое входят Washington Capitals, Wizards, Mystics, Go-Go, Capital One Arena, NBC Sports Washington RSN, а также наши киберспортивные команды и инвестиции Привет, Джефф!»

Леонсис, который недавно Завершена прямая покупка NBC Sports Washington.И Как сообщается, лидер на покупку Washington Nationals На съемках с миллиардером Дэвидом Рубинштейном.

Лорен Пауэлл Джобс, вдова Стива Джобса Он купил долю в MSE в 2017 году..

Сколл родился в Монреале и в 1987 году окончил Университет Торонто. Он заработал состояние, став первым штатным сотрудником и президентом eBay, присоединившись к компании в 1995 году. Сколл приобрел часть активов своей компании, что принесло ему 2 миллиарда долларов. Сколл в настоящее время стоит 4,3 миллиарда долларов. в Форбс. В настоящее время он является 636-м самым богатым человеком в мире и седьмым самым богатым человеком в Канаде.

Сколл, филантроп, также основал продюсерскую компанию. Участвующие СМИ который добился больших успехов.

Согласно Википедии:

Компания произвела, профинансировала или сопродюсировала более 100 фильмов. Ее фильмы были номинированы на 73 премии «Оскар» и выиграли 18, в том числе «Лучший фильм» за «Зеленую книгу» и «В центре внимания».

Первые фильмы Сколл — СирианаИ Добрый вечер и удачиИ Северная странаИ УбийцаВ 2006 году он получил 11 номинаций на премию Оскар.

Сколл также создал инвестиционную группу Capricorn в 2000 году, «чтобы доказать, что можно выгодно инвестировать, способствуя устойчивым позитивным изменениям». на Crunchbase.

Козерог Он инвестировал в Tesla в 2006 году.. в ТвиттереСколл назвал Илона Маска «дорогим другом» и «коллегой», заслужившим «признание» в июле 2022 года.

Сколл в настоящее время живет в Пало-Альто, Калифорния. Он был одним из крупнейших спонсоров Джо Байдена в 2020 году..

Вот полная версия MSE:

Monumental Sports & Entertainment объявила о том, что Джефф Сколл станет новым партнером в группе владельцев. Сколл становится последним инвестором растущей платформенной компании, в которую входят Washington Capitals, Wizards, Mystics и Capital One Arena. Вашингтон. — Сегодня компания Monumental Sports & Entertainment (MSE) объявила, что Джефф Сколл является новым миноритарным инвестором в группе владельцев, которая владеет и/или управляет несколькими групповыми франшизами, площадками и медиа-организациями, включая недавнее приобретение линейной сети NBC Sports Washington. Это быстрорастущая платформа, которая находится на пути к тому, чтобы стать одной из самых ценных спортивных и развлекательных компаний в мире. Сколл был первым штатным сотрудником и первым президентом eBay, разработал первый бизнес-план компании и провел успешное первичное публичное размещение акций. Филантроп и социальный предприниматель, Джефф работает над тем, чтобы воплотить в жизнь свое видение устойчивого, мирного и процветающего мира. Как основатель Jeff Skoll Group, Джефф создал инновационный портфель благотворительных и коммерческих фондов, в который входят Skoll Foundation, Capricorn Investment Group и Participant. Джефф также является соучредителем The Rise Fund, глобального фонда воздействия, который инвестирует в предпринимательские компании. Сколл присоединился к Giving Pledge в 2010 году и получил множество международных наград, в том числе медаль Карнеги за филантропию и премию Джефферсона: Премия С. Роджера Хорчоу за выдающиеся заслуги перед обществом частным лицом. В 2012 году он был назначен офицером Ордена Канады. Сколл присоединяется к исключительной группе партнеров в качестве нового члена группы владельцев во главе с Тедом Леонсисом, основателем, председателем, основным владельцем и генеральным директором Monumental Sports & Entertainment. Monumental Sports & Entertainment, расположенная в Вашингтоне, округ Колумбия, является одной из крупнейших в стране интегрированных спортивных и развлекательных компаний с одной из самых разнообразных партнерских групп во всех видах спорта. MSE владеет и управляет шестью профессиональными спортивными командами: чемпион NHL Stanley Cup 2018 Washington Capitals, Washington Wizards NBA, чемпионат WNBA 2019 Washington Mystics, Capital City Go-Go NBA G League, чемпион NBA 2K League Wizards District Gaming и Caps Gaming, киберспортивная сублига. -брендовые электронные капиталы. В сентябре 2022 года MSE приобрела полную собственность NBC Sports Washington (NBCSW) у NBCUniversal и теперь владеет эксклюзивными правами местных телевизионных СМИ на игры Capitals и Wizards. MSE также владеет Monumental Sports Network (MSN), первой в своем роде региональной спортивной сетью для цифровых, мобильных и вышеперечисленных платформ, которая была запущена в 2016 году. Помимо NBCSW и MSN, медиа-часть платформы MSE включает Caps Radio, Wizards Radio, и Monumental Productions (студия создания видеоконтента в помещении) и Monumental Outdoors (панели наружного вещания). MSE также является совладельцем aXiomatic, которая владеет контрольным пакетом акций глобальной киберспортивной франшизы Team Liquid, а также владеет и управляет Capital One Arena, площадкой для проведения живых мероприятий вместимостью более 20 000 человек в Вашингтоне, округ Колумбия. Места, находящиеся в собственности и/или под управлением микро- и малых предприятий. MSE также управляет MedStar Capitals Iceplex, современным столичным учебным центром, и EagleBank Arena в кампусе Университета Джорджа Мейсона. Совместно с округом Колумбия и Events DC MSE помогла разработать Entertainment & Sports Arena (ESA), спортивно-развлекательный комплекс в юго-восточном округе Колумбия на реке Св. В ESA MSE управляет Центром эффективности здоровья MedStar, учебным центром для Wizards, Go-Gos и Mystics. ESA Arena на 4200 мест также является домом для Mystics и Go-Go. В июле 2020 года Capital One Arena MSE открыла свою первую спортивную книгу Caesars Sportsbook от William Hill в рамках партнерства MSE с Caesars Entertainment (ранее William Hill). А в январе 2022 года MSE объявила об открытии District E при поддержке Ticketmaster, который, как ожидается, откроется в первом квартале 2023 года. Это главное место для киберспорта и развлечений станет крупнейшим на Восточном побережье: театр событий в прямом эфире, который 365 дней в неделю представляет серию иммерсивных событий в области киберспорта, музыки, программ событий и общественных мероприятий, а также мероприятия до и после мероприятия для фанатов, посещающих игры или мероприятия Capitals и Wizards. В этом пространстве пройдут сотни независимых мероприятий, вас ждет необыкновенный кулинарный опыт, а также будет создана лучшая в своем классе площадка для проведения соревнований и тренировок для киберспортивных франшиз, принадлежащих, управляемых и инвестируемых MSE: Wizards District Gaming, Caps Gaming и Team Liquid. MSE была уведомлена McDermott Will & Emery в связи с инвестиционной сделкой. Речь идет об огромном зрелищном спорте Monumental Sports & Entertainment — одна из ведущих американских компаний в области спорта и развлечений. Наши сотрудники, игроки, команды и мероприятия приносят волнение и радость миллионам людей. Мы инвестируем и внедряем инновации, чтобы постоянно улучшать игру, чтобы мы могли предоставлять невероятные впечатления, которые будут вдохновлять и объединять наше сообщество, фанатов и сотрудников. Чтобы узнать больше, посетите сайт Monumentalsports.com.

Фото баннера: Ян Оланд/RMNB