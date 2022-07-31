Миллиардер Илон Маск нарушает молчание по поводу ареста звезды WNBA Бритни Гренье в России, а Мими допрашивает правительство США

Звезда Феникса Меркьюри Бритни Гренье попала в заголовки газет по всему миру по печальным причинам. Несколько месяцев назад ее арестовали в России за перевозку запрещенных веществ.

После этого начался ее арест с длительной судебной процедурой. Недавно Грейнер Признание вины По всем пунктам вы можете посадить ее под стражу на долгое время. Это уже некоторое время является главной темой для обсуждения в мире баскетбола и за его пределами.

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Такие звезды, как Леброн Джеймс, высказали свое мнение, а последней знаменитостью, отреагировавшей на ситуацию, стал миллиардер Илон Маск. Маск отправился в Twitter, чтобы опубликовать меморандум с анализом действий правительства.

Илон Маск нарушил молчание о звезде WNBA Бритни Гренье.

После того, как российский суд вынес решение против Бритни Грейнер, ее статус стал главным предметом обсуждения во всем мире. Правительство США недавно объявило о своих планах попытаться вернуть Гринер домой.

согласно с Несколько отчетовВиктор Бут, торговец оружием, которого можно было использовать в обмене пленными, чтобы вернуть Гренье в Соединенные Штаты.

Однако это вызвало негативную реакцию со всех сторон. Илон Маск обратился к ситуации, а также поставил под сомнение решение правительства обменять Гринер. он написал, «Может, и здесь из-за сорняков кого-то выпустили из тюрьмы?Вместе с мемом он разместил в Twitter.

Маск — не единственная знаменитость, которая высказала свое мнение о скандальном баскетболисте. Но в отличие от Маска, Леброн Джеймс говорил о своей поддержке Гринера несколько недель назад.

Во время эпизода The Shop Леброн Расскажите о ситуации. Он сказал, что не уверен, вернется ли он в Соединенные Штаты, будь он Грейнером. Его слова вызвали много критики со всех сторон.

Это вынудило звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» дать разъяснения по поводу своих слов в Twitter. леброн книги, «Я просто говорил о том, как она, вероятно, чувствовала себя эмоционально наряду со многими другими чувствами, мыслями и т. д. в этой клетке, в которой она находилась более 100 дней.«

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Хотя он выпустил разъяснение, слова Леброна «Магазин» до сих пор используются болельщиками по всему миру для критики 4-кратного чемпиона НБА.

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