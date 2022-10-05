Миллиардер пытается превратить Казахстан в теннисную державу

Случайные поклонники тенниса, вероятно, получили возможность взглянуть на самого удивительного силового игрока-новичка на Уимблдоне в июле, когда он обнял темноволосую Елену Рыбакину в голубых рукавах, русскую, ставшую казахстанкой, ставшую казахстанкой. Титул в женском одиночном разряде.

«Невероятная поддержка», — сказала Рыбакина о Гамре Булате Утимуратове, миллиардере, который инвестировал в ее игру и изменил ее жизнь, когда она поблагодарила его во время презентации Уимблдонского кубка.

Спортивные тона Утымуратова снова в центре внимания на этой неделе. Благодаря ему центр теннисного мира превратился в город среднего размера в Казахстане, стране, которая десять лет назад лишь номинально фигурировала на теннисной карте, но теперь имеет достаточно мест, чтобы привлечь многих крупнейших звезд игры.

Новак Джокович, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и несколько других ведущих игроков соревновались на этой неделе в Астане, столице огромной среднеазиатской республики, поскольку Утымуратов, казахстанский дипломат и промышленник, решил 15 лет назад использовать свою щедрость для превратить свою страну в развивающуюся теннисную державу.