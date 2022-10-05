Миллиардер пытается превратить Казахстан в теннисную державу

Случайные поклонники тенниса, вероятно, получили возможность взглянуть на самого удивительного силового игрока-новичка на Уимблдоне в июле, когда он обнял темноволосую Елену Рыбакину в голубых рукавах, русскую, ставшую казахстанкой, ставшую казахстанкой. Титул в женском одиночном разряде.
«Невероятная поддержка», — сказала Рыбакина о Гамре Булате Утимуратове, миллиардере, который инвестировал в ее игру и изменил ее жизнь, когда она поблагодарила его во время презентации Уимблдонского кубка.
Спортивные тона Утымуратова снова в центре внимания на этой неделе. Благодаря ему центр теннисного мира превратился в город среднего размера в Казахстане, стране, которая десять лет назад лишь номинально фигурировала на теннисной карте, но теперь имеет достаточно мест, чтобы привлечь многих крупнейших звезд игры.
Новак Джокович, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и несколько других ведущих игроков соревновались на этой неделе в Астане, столице огромной среднеазиатской республики, поскольку Утымуратов, казахстанский дипломат и промышленник, решил 15 лет назад использовать свою щедрость для превратить свою страну в развивающуюся теннисную державу.
«Я любил его с самого начала», — сказал 64-летний Отимуратов о теннисе во время недавнего интервью, хотя этот старт пришелся на его 30-летие.
Гонка Рыбакиной на Уимблдон пошла прахом. Игрокам из России и Беларуси запретили участвовать в турнире в этом году из-за вторжения России в Украину. 23-летняя Рыбакина родилась и выросла в Москве, где до сих пор живет ее семья. Она стала гражданкой Казахстана пять лет назад в обмен на финансовую поддержку Утимуратова и федерации тенниса страны. Это была лишь часть стратегии Утимуратова по превращению бывшей советской республики в легитимное теннисное государство, как бы странно это ни звучало, когда он запускал ее в «Интервалах».
Его многоаспектный подход может послужить образцом для других стран, которые хотят стать лучше в теннисе или любом другом виде спорта, если у них есть один ключевой ингредиент — миллиардер, готовый потратить все, что потребуется. Спортивный мир полон миллиардеров, которые покупают команды и используют их как элитных игроков. По сути, Отымуратов решил пока купить весь спорт в своей стране, несмотря на его растущее международное влияние.
В юности Утимуратов занимался боксом, играл в футбол и настольный теннис. Он не начинал играть в теннис до тех пор, пока в 1990-х его не подхватило постсоветское деловое сообщество Казахстана. В советское время теннис считался элитным видом спорта. Теннисных кортов по стране было всего несколько, и играть на них было очень дорого.
Откровением для Утимуратова стал теннис — физическая версия шахмат, требующая разносторонности, интеллектуальных качеств, максимальной концентрации и постоянного спортивного совершенствования.
Теннисное мастерство Утымуратова возросло вместе с его политической и финансовой известностью. После распада Советского Союза он был послом Казахстана по экономическим вопросам в Европе и ООН, руководителем одного из крупных финансовых институтов и специальным помощником тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева. Назарбаев фактически правил страной как диктатор в течение трех десятилетий, проводя модернизацию и извлекая выгоду из огромных запасов нефти.
В стране, где господствовали футбол и спортивные единоборства, а самым выдающимся спортсменом был Геннадий Головкин, чемпион по боксу в среднем весе, известный как Triple J, теннис мало что еще выигрывал. К 2007 году Теннисная ассоциация страны оказалась на грани банкротства. Утымуратов и другие лидеры бизнеса обсудили, что они могут сделать для спасения Патриотического союза. Свои услуги предложил Утимуратов, ставший большим поклонником Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.
По его словам, это был особый вызов, «как начинать с нуля», и делать это в разросшейся бедной стране, где всего 20 миллионов человек разбросаны по территории почти 2000 миль в ширину и 1000 миль сверху донизу. Казахстан простирается от области, близкой к Монголии, до нескольких сотен миль от восточной границы Украины. К тому же большую часть года здесь очень холодно, а теннисных кортов почти нет.
Почти полностью используя деньги Утимуратова, Теннисная ассоциация стартовала в Казахстане, инвестировав почти 200 миллионов долларов — почти десятую часть предполагаемое богатство — Построено 38 теннисных центров во всех 17 регионах страны.Я подготовил сотни тренеров и тренеров и некоторых из них привез из Европы. Я субсидирую уроки для маленьких детей и подростков, которые могут тренироваться шесть дней в неделю, за 40-120 долларов в месяц. Лучшие новички получают до 50 000 долларов на оплату обучения и поездок.
По словам Утымуратова, необходимо сделать спорт более доступным, чтобы изменить концепцию тенниса и сделать его игрой для всех, только для избранных. Сейчас в Казахстане зарегистрировано 33 000 игроков всех уровней. В 2007 году их было всего 1800. 32 сотрудника профсоюза находятся в постоянном контакте с 70 тренерами и другими работниками теннисных центров, чтобы отслеживать успехи перспективных юниоров.
Дэйв Майли, ирландец, руководивший развитием игроков в Международной федерации тенниса, прибыл два года назад на должность генерального директора KTF Miley и сказал, что одних денег недостаточно для производства игроков высшего уровня.
По мере роста интереса и участия, а также улучшения качества игры федерация сотрудничала с академиями в Испании, Италии и других хорошо зарекомендовавших себя теннисных странах, чтобы направлять туда своих лучших молодых игроков для обучения. Проведены международные турниры от юниоров до профессиональных рангов.
«Вы производите игроков, только если у вас есть организованный подход», — сказал он.
Это верно лишь отчасти.
Утымуратов знал, что люди в его стране по-настоящему примут спорт только в том случае, если в Казахстане будут лучшие профессионалы. И он не хотел ждать целое поколение, чтобы увидеть, будет ли страна производить его органически.
Таким образом, вместо того, чтобы ждать, он принял стратегию, которую многие другие страны использовали для достижения высоких результатов в других видах спорта, — он начал смотреть за границу, особенно в Россию, в поисках талантливых, но недостаточно успешных игроков, чтобы получить поддержку со стороны других стран. теннисная ассоциация там. Его предложение было простым: играй за Казахстан, у которого с Россией общий язык и история, и страна будет финансировать твою карьеру.
Он нашел первых последователей в лице Юрия Щукина и Ярославы Шведовой. Щукин не входил в топ-100, но Шведова достигла 25-го места в своей карьере в 2012 году. Она вышла в четвертьфинал в одиночном разряде на трех турнирах Большого шлема и выиграла титулы в парном разряде на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. Шокен сейчас один из ведущих тренеров страны.
Недавно Рыбакина и Александр Бублик подписали еще одного гражданина России, который будет представлять Казахстан. Федерация тенниса России, по сути, проигнорировала обоих игроков, предоставив им и их семьям самим искать тренировки и доступ к кортам.
Бублик сказал, что впервые встретил Отимуратова, когда тот был подростком, играя в Монте-Карло, Монако. Утымуратов забронировал корт на несколько часов, чтобы поиграть с дочерью. Они закончили досрочно, и Утымуратов попросил Бублика использовать оставшееся время суда.
25-летний Бублик решил сделать Казахстан своим вторым домом в 2016 году после выхода в четвертьфинал турнира второго уровня, но без небольшой помощи со стороны Федерации тенниса России. Казахстан финансировал его поездку и обучение, и немногим более года спустя он попал в список 100 лучших.
Публик сказал на прошлой неделе из своего третьего дома в Монте-Карло, что многие игроки получают финансирование, когда они молоды, от индивидуального спонсора, который существует только для того, чтобы вернуть деньги и получить свою долю выигрыша, когда игрок добьется успеха.
«Это его страсть», — сказал Бублик, которому сейчас 43-е место. «Это большая любовь с его стороны».
Утимуратов, который сейчас является близким другом, доверенным лицом и наставником Бублика, много разговаривает с Бубликом, хотя Бублик сказал, что это единственная тема, по которой он редко следует советам Утымуратова по теннисной стратегии.
Несмотря на недавний успех Рыбакиной, Утымуратов сказал, что Казахстан больше не ищет активно российские перспективы.
Вместо этого он больше сосредотачивается на развитии таких игроков, как Зангар Нурланулы, который занял первое место в своей возрастной группе в Европе и в этом году привел своих товарищей по команде к полуфиналу ITF Under 14 World Junior Tennis, своего рода Кубку Дэвиса для молодых французов. картофель фри. Утымуратов присоединился к празднованию команды на поле после прохождения предварительного раунда.
Инвестиции Утымуратова окупаются за пределами теннисных кругов Казахстана. Сейчас он вице-президент ITF, глобального руководящего органа этого вида спорта.
Следующий большой шаг произойдет на этой неделе, поскольку Казахстан принимает Masters 500, чуть ниже турниров высшего уровня Tour, впервые после многих лет проведения соревнований более низкого уровня. В другой раз Утымуратов заявил, что Федерация тенниса не обязана выдавать билеты для заполнения трибун.
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