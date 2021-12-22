Милли разговаривает со своим российским коллегой, а Блинкин приглашает к диалогу по Украине

Председатель Объединенного комитета начальников штабов сухопутных войск генерал Марк А. Милли со своим российским коллегой 22 декабря на фоне напряженности на границе с Украиной и растущих опасений российского вторжения в январе. Призыв последовал за комментариями госсекретаря Энтони Блинкена о том, что диалог на высоком уровне с Россией необходим «относительно рано в новом году».

«Мы занимаемся дипломатией и сдерживанием одновременно», — сказал Блинкен на брифинге для прессы 21 декабря, в ходе которого он повторил угрозу «серьезных последствий», если Россия снова вторгнется в Украину.

Страны на восточном фланге НАТО, от стран Балтии до Черного моря, призвали к дополнительной ротации войск. Возможности Чтобы сдержать российское вторжение, Украина при этом специально призвала к созданию новых систем ПВО. Пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби Он сказал 20 декабря Группа ПВО США недавно вернулась из Украины, но администрация Байдена не приняла никакого решения о предоставлении Украине новой оборонной помощи.

Блинкен сказал, что он ищет пути для возможного диалога с Россией в январе, в том числе через текущий диалог о стратегической стабильности; Распущенный Совет Россия-НАТО, от которого Россия отказалась в октябре; и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая следит за соблюдением Минских соглашений в спорном регионе Донбасса на юго-востоке Украины.

Госсекретарь повторила обещание, данное президентом Джо Байденом и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, об «очень целенаправленном и широком ответе». США и их союзников, «если Россия совершит новые акты агрессии», но пообещали не предпринимать дальнейших мер сдерживания, таких как военные действия на восточной стороне НАТО.

Несмотря на это, Блинкен признал, что разведка указала на готовность России к вторжению.

«Мы видели планы России по возобновлению агрессивных действий против Украины, которые она может осуществить в очень короткие сроки», — сказал он. мигает сказал.

Представитель Министерства обороны Украины отказался комментировать комментарии Блинкина, но 22 декабря заявил журналу Air Force Magazine: «Присутствие России [a] Сосед, мы всегда волнуемся ».

а Во время разговора Милли с начальником Генштаба России генералом Валерием Герасимовым говорилось, что лидеры двух стран обсуждали «вопросы, связанные с региональной безопасностью … для снижения риска и устранения оперативного конфликта». В соответствии с их предыдущими телефонными звонками, два лидера согласились сохранить конфиденциальность деталей своих разговоров, говорится в заявлении представителя Объединенного комитета начальников штабов полковника Дэйва Батлера.

Кирби сказал в Пресс-тусовка 21 декабря Такая деэскалация со стороны России была прерогативой Госдепартамента, но присутствие 100000 российских военнослужащих на границах Украины остается источником региональной нестабильности.

Мы по-прежнему считаем, что есть время и пространство для дипломатии и дискуссий для достижения результата, который не увеличивает нестабильность или [violate] территориальная целостность Украины », Кирби сказал в официальной версии.

Министр обороны Ллойд Дж. Остин III во время телефонных разговоров в перерыве 22 декабря планировал поговорить с членами Боевая группа 53-й пехотной бригады Национальной гвардии Флориды проводит совместные учения на западе Украины.

Украина призвала к вступлению в НАТО, что президент России Владимир Путин объявил красной линией для России. Путин также отказался от военной помощи Украине и предупредил о подкреплении на восточном фланге НАТО.

«Мы по-прежнему наблюдаем присутствие значительных сил вблизи и вокруг украинской границы. Это вызывает беспокойство, — добавил Кирби. — Мы до сих пор не знаем полного намерения здесь. И нет никаких указаний на то, что президент Путин принял то или иное решение ».