Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса на основе молнупиравира

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минздрав России зарегистрировал противовирусный препарат на основе молнупиравира для лечения больных коронавирусом, говорится в государственной регистрации Минздрава.

Новый препарат «Эсперавир» будет производить фармацевтическая компания «Промомед».

Согласно реестру, дата государственной регистрации 3 февраля, лекарство будет выпускаться в капсульной форме.

Эсперавир, первый в России препарат от коронавируса на основе международно признанной молекулы, будет использоваться врачами, оказывающими амбулаторную помощь людям. «Впервые с начала пандемии у медицинских работников появится возможность выбирать между фавипиравиром и молнупиравиром, когда речь идет об этиотропной терапии. Обе молекулы воздействуют на сам вирус, по-разному подавляя его репликацию и препятствуя распространению вируса. Внутри тела. Врачи смогут подобрать терапию для пациентов в зависимости от других заболеваний, которые у них есть», — сказали в «Промомед».

Эсперавир прошел все этапы клинических испытаний и был полностью исследован в ходе клинических исследований, начатых в декабре 2021 года в 16 медицинских учреждениях страны.