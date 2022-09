Министерство культуры Грузии отвергает как «ложные» обвинения в отмене концертов проукраински настроенных российских артистов.

Министерство культуры Грузии в пятницу опровергло обвинения, назвав их «фейком» из-за предполагаемого вмешательства в отмену выступлений проукраински настроенных российских артистов Андрея Макаревича и Максима Галкина, запланированных на октябрь в столице Грузии Тбилиси. .

В ответ на заявления Biletebi.ge, крупнейшей в стране онлайн-платформы по продаже билетов, о том, что концерты были отменены «по политическим причинам», министерство заявило, что место, где планировалось мероприятие, — старый Дворец спорта в Тбилиси — находится в частной собственности. владение.

информация [on the Government’s involvement in the cancellation of the event] Фальшивая и вводящая в заблуждение, как старый Дворец спорта [in central Tbilisi] В заявлении Министерства культуры говорится, что некоторые лица находятся в собственности уже много лет, и министерство не имеет возможности вмешиваться.