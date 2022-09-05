Министерство культуры Грузии отвергает как «ложные» обвинения в отмене концертов проукраински настроенных российских артистов.

Министерство культуры Грузии в пятницу опровергло обвинения, назвав их «фейком» из-за предполагаемого вмешательства в отмену выступлений проукраински настроенных российских артистов Андрея Макаревича и Максима Галкина, запланированных на октябрь в столице Грузии Тбилиси. .

В ответ на заявления Biletebi.ge, крупнейшей в стране онлайн-платформы по продаже билетов, о том, что концерты были отменены «по политическим причинам», министерство заявило, что место, где планировалось мероприятие, — старый Дворец спорта в Тбилиси — находится в частной собственности. владение.

информация [on the Government’s involvement in the cancellation of the event] Фальшивая и вводящая в заблуждение, как старый Дворец спорта [in central Tbilisi] В заявлении Министерства культуры говорится, что некоторые лица находятся в собственности уже много лет, и министерство не имеет возможности вмешиваться.

В правительственном органе более подробно отметили, что новый Дворец спорта под названием «Тбилиси Арена» «был построен и управляется Министерством культуры» и в настоящее время принимает текущий турнир Евробаскет.

Организаторы шоу [referring to those by Russian artists] Она вообще не связывалась с администрацией «Тбилиси Арены», — заявили в министерстве.

В своих комментариях о причинах отмены руководство старого Дворца спорта сослалось на «незавершенные работы по реформированию», которые длились «более длительный срок, чем ожидалось».

Галкин, покинувший Россию в знак протеста вскоре после российского вторжения в Украину в феврале, как ожидается, прибудет в Тбилиси на концерт 15 октября, а продажа билетов началась 25 июля.