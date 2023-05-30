Министерство обороны направляет в Конгресс новую киберстратегию, проинформированную о российском вторжении

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ВАШИНГТОН — Пентагон направил Конгрессу свою новую секретную киберстратегию, которая основана на уроках, извлеченных из вторжения России в Украину, и заменяет итерацию ведомства 2018 года.

По данным министерства обороны, в ближайшие месяцы будет опубликовано несекретное резюме стратегии. Тем не менее, общий информационный бюллетень для Министерства обороны [PDF] About Strategy проливает свет на то, что может быть внутри.

Согласно информационному бюллетеню, «Киберстратегия Министерства обороны США на 2023 год основана на реальном опыте». С 2018 года Департамент провел ряд важных киберопераций в рамках своей политики передовой защиты, активно пресекая вредоносную киберактивность до того, как она затронет американскую родину. Эта стратегия также вдохновлена ​​вторжением России в Украину в 2022 году, которое продемонстрировало, как можно использовать кибервозможности в крупномасштабном обычном конфликте».

Многие темы представлены в Стратегия знакома с тем, о чем официальные лица говорили в прошлом, когда речь шла о кибероперациях министерства — максимизация «кибервозможностей в поддержку интегрированного сдерживания», противостояние противникам и партнерство с союзниками и партнерами для защиты киберпространства.

Пентагон планирует противостоять текущим и возникающим киберугрозам с помощью четырех направлений усилий, изложенных в информационном бюллетене: защита нации, подготовка к войне и победе в войнах, защита киберсферы с союзниками и партнерами и улучшение обучения и оснащения своих Кибер Силы.

Новая киберстратегия будет напрямую согласовываться со стратегией Белого дома. Национальная киберстратегия который был выпущен ранее в этом году, Джон Шерман, директор по информационным технологиям Министерства обороны Он сказал, ломая защиту в марте.

«Национальная киберстратегия ставит перед нами задачу установить повестку дня на наших условиях, чтобы победить наших противников», — сказал тогда Шерман. «Это видение напрямую согласуется с усилиями по управлению облаком и модернизацией программного обеспечения, направленными на создание устойчивой киберосновы с нулевым доверием в облаке. Настало время внести кардинальные изменения, необходимые для того, чтобы сделать киберугрозы намного более сложными и более дорогостоящими для наших противники».

Стратегии Министерства обороны и Белого дома делают упор на защиту киберпространства от угроз со стороны иностранных противников, таких как Китай, Россия, Иран и транснациональные преступные организации.

Тем временем министерство обороны ожидает кандидата на новую должность — помощника министра обороны по киберполитике, — который будет курировать всю киберполитику и выполнять функции главного советника министра обороны по кибербезопасности. Чиновник возглавит реализацию новой киберстратегии Министерства обороны.

Новая должность, созданная в версии Закона о национальной обороне от 2023 финансового года, по сути, будет выполнять половину работы, которую в настоящее время занимает Джон Пламб, главный кибер-советник министра обороны и помощник министра обороны по космической политике.

Кандидат не ожидается до сентября, самое раннее после рассмотрения, чтобы точно изучить, что повлечет за собой должность.