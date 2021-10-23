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Министерство обороны России заявило, что Россия и Китай начали первое совместное патрулирование в западной части Тихого океана.

23 октября, 2021
Vsevolod Egorov

По сообщению министерства, в общей сложности 10 боевых кораблей, патрулирующих по пять из каждой страны, в течение недели пересекли 1700 морских миль с воскресенья 17 октября по субботу 23 октября.

Целью совместного патрулирования было «продемонстрировать государственные флаги России и Китая, поддержать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и защитить объекты морской экономической деятельности между двумя странами», говорится в заявлении.

«Во время патрулирования группа боевых кораблей впервые прошла через воду», – говорится в сообщении.

Пролив Сукару – это водораздел между японскими островами Хонсю и Хоккайдо на севере страны, соединяющий Японское море с Тихим океаном.

Помимо патрулирования, два флота провели совместные тактические маневры и серию военных учений.

Две страны поддерживают постоянное военное партнерство и серию совместных военных учений, крупнейшее из которых – «Восток-2018», в ходе которых российско-китайский альянс сражался с воображаемым противником в российской войне.
Согласно заявлению министерства обороны Китая, в августе Россия и Китай снова использовали совместную систему командования и управления для интеграции российских войск с китайскими организациями.
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