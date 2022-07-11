Министерство сельского хозяйства США подчеркивает важность инноваций на встрече ведущих сельскохозяйственных ученых G20

Бали, Индонезия, 7 июля 2022 г. На состоявшейся на этой неделе встрече ведущих ученых-аграрников «Группы двадцати» Министерство сельского хозяйства США подчеркнуло важность сельскохозяйственных исследований и разработок в решении проблем глобальной продовольственной безопасности и изменения климата и призвало членов «Группы двадцати» поддержать Миссия сельскохозяйственных инноваций для климата. Главный научный сотрудник Министерства сельского хозяйства США д-р Шавонда Джейкобс-Янг возглавила делегацию США на встрече, где лидеры сельскохозяйственных наук со всего мира собрались вместе, чтобы обсудить глобальные проблемы, стоящие перед сельским хозяйством, и согласовать национальные и глобальные приоритеты исследований и разработок.

Участники встречи не пришли к единому мнению по заявлению из-за отсутствия формулировок, осуждающих российское вторжение в Украину.

Объясняя позицию США, Джейкобс Янг, заместитель министра сельского хозяйства США по исследованиям, образованию и экономике, работавший при администрации Байдена Харриса, осудил неспровоцированное вторжение России в Украину как «оскорбление принципов, которые мы стремимся утвердить, и наши усилия продвигать международную науку, технологии и инновации в целях развития». В ответ на агрессию Путина правительство США приняло меры по ограничению двустороннего сотрудничества в области научно-технических исследований с правительством России».

Джейкобс Янг также подчеркнул важную роль, которую мировые лидеры играют в обеспечении адекватных инвестиций в сельскохозяйственные исследования и инновации для смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

«Амбициозные инвестиции в климатически оптимизированное сельское хозяйство и инновации в продовольственных системах помогут создать волну решений, позволяющих миру удовлетворять потребности в продовольствии, повышать производительность сельского хозяйства, улучшать условия жизни, сохранять природу и биоразнообразие, повышать устойчивость к изменению климата и сокращать выбросы парниковых газов. Выбросы газов Глобальное потепление и секвестрация углерода По этой причине Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты запустили AIM for Climate на COP26. Инициатива продолжает быстро развиваться, и мы с нетерпением ожидаем дальнейшего прогресса по ней на COP27 в Египте позже в этом год.

Джейкобс-Янг также подчеркнула ведущую роль Соединенных Штатов в Глобальном альянсе за устойчивый рост производительности, а также постоянное внимание Соединенных Штатов к инновационным технологиям и подходам к сокращению потерь и порчи пищевой продукции в цепочке поставок сельскохозяйственной продукции.

Министерство сельского хозяйства США ежедневно затрагивает жизнь всех американцев множеством положительных способов. При администрации Байдена-Харриса Министерство сельского хозяйства США трансформирует американскую продовольственную систему, уделяя больше внимания более устойчивому местному и региональному производству продуктов питания, более справедливым рынкам для всех производителей, обеспечению доступа к безопасным, здоровым и питательным продуктам питания во всех сообществах и созданию новых рынки и потоки доходов для фермеров и производителей, использующих экологически безопасные методы производства продуктов питания и лесоводства, делая исторические инвестиции в инфраструктуру и возможности экологически чистой энергии в сельских районах Америки, а также стремясь к справедливости в управлении путем устранения системных барьеров и создания рабочей силы, более представительной для Америки. Чтобы узнать больше, посетите www.usda.gov.

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