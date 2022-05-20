Министерство финансов Франции обновляет информацию о фильмах российских олигархов – крайний срок

кроме: При поддержке Романа Абрамовича жена Чайковского На этой неделе на Каннском кинофестивале министерство экономики и финансов Франции разъяснило свою позицию в отношении фильмов, поддерживаемых наказанными олигархами.

Хотя министерство заявило, что не может обсуждать конкретные вопросы или расследования, оно сообщило нам: «Возможно заморозить гонорары, полученные за фильм, если компания, производящая фильм, находится во Франции или в одной из стран Европейского Союза».

В министерстве добавили: «Согласно закону, средства россиян, подвергшихся европейским санкциям, не изымаются, а замораживаются. Это означает, что они по-прежнему владеют своими активами, но не могут свободно ими распоряжаться (например, продавать, сдавать в аренду или получить от них какую-либо экономическую выгоду). Нет. Их можно захватить только в том случае, если они попытаются нарушить закон (например, попытаются убедить судно, стоящее на якоре в европейском порту, уйти)».

Каннский конкурс жена ЧайковскогоДрама российского диссидента Кирилла Серебренкова перед вторжением в Украину — это европейская копродукция, в которой участвуют финансисты Абрамовича, а также французские и швейцарские организации. Продюсирует фильм Элайджа Стюарт, герой Атоса.Петров грипп), российско-австралийского продюсера, проживающего сейчас во Франции.

Мы понимаем, что любые доходы, замороженные французским правительством по этому проекту — и вы должны задаться вопросом, сочли бы они это стоящим, учитывая большие суммы и активы, на которых они сосредоточились до сих пор, — будут относиться только к инвестициям, сделанным фондом Абрамовича Kinoprime. . Другие, скорее всего, выздоровеют первыми.

Французская торговая фирма Charades сообщила нам, что министерство не связывалось с компанией, но что она будет выполнять любые правительственные заказы, связанные с российским финансированием. Компания не имеет дальнейших комментариев.

На вчерашней пресс-конференции для жена Чайковского, Режиссер Серебренков потребовал снять санкции с Абрамовича, которого он назвал меценатом.

В последние годы Абрамович инвестировал в несколько европейских художественных фильмов через фонд Kinoprime стоимостью 100 миллионов долларов.

В прошлом месяце Франция конфисковала роскошный особняк олигарха на Французской Ривьере в рамках европейских санкций против миллиардера, который изначально зарабатывал деньги на нефтяном секторе. Дом на мысе Антиб был одним из десятков французских владений, захваченных Францией в последние недели в попытке устранить Владимира Путина и его помощников после вторжения.

Великобритания также ввела санкции против Абрамовича (и других российских миллиардеров), вынудив его продать любимый футбольный клуб «Челси». Соединенные Штаты также заморозили банковские счета Абрамовича.

Абрамович принимал участие в мирных переговорах с Украиной и, как утверждается, был отравлен в начале этого года во время переговоров между Киевом и Москвой.

жена Чайковского В нем рассказывается о бурных отношениях между Петром Чайковским, одним из самых известных русских композиторов всех времен, и его женой Антониной Милюковой.

Каннский кинофестиваль в этом году запретил официальным российским делегатам, а также журналистам пропутинских изданий.