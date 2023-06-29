Министерство юстиции заявило, что новый закон Флориды, ограничивающий владение Китаем землей, является неконституционным.

«Эти незаконные положения нанесут серьезный вред людям просто из-за их национального происхождения, противоречат федеральным законам о гражданских правах, подорвут конституционные права и не будут способствовать достижению поставленной государством цели повышения общественной безопасности», — написало министерство юстиции.

Новый закон вступает в силу с 1 июля.

Судебный иск министерства — это последняя стычка между администрацией Байдена и ДеСантисом за последние годы, но это и первый крупный конфликт с тех пор, как ДеСантис вмешался в гонку за пост президента месяц назад.

Немедленного ответа на запрос о комментариях от офиса губернатора или генерального прокурора Флориды Эшли Муди не последовало. Также не был предоставлен комментарий в ответ на запрос Государственного департамента экономических возможностей или комиссара по сельскому хозяйству Флориды Велтона Симпсона, оба из которых были названы ответчиками по иску, поданному ACLU.

Представитель Симпсона сказал, что комиссар позволит краткому изложению своего ответа, которое должно быть подано в федеральный суд к 3 июля, говорить само за себя.

ДеСантис неоднократно предупреждал во время своей кампании, что китайцы представляют одну из самых больших угроз для Соединенных Штатов, и утверждал, что Байден был слишком мягок по отношению к коммунистической стране.

«Наша продовольственная безопасность — это также и наша национальная безопасность», — сказал ДеСантис на церемонии подписания закона в прошлом месяце. «Поэтому мы не хотим, чтобы КПК отвечала за какое-либо производство продуктов питания».

Прошлой весной граждане Китая и американцы азиатского происхождения, проживающие во Флориде, предупредили законодателей, что в случае принятия законопроекта они столкнутся с дискриминацией и преследованием. Сенат проголосовал 31-8 за принятие законопроекта, а Палата представителей поддержала законопроект 95-17.

Новый закон классифицирует семь стран как «иностранные страны, вызывающие обеспокоенность» — Китай, Кубу, Иран, Северную Корею, Россию, Сирию и Венесуэлу — и ограничивает владение собственностью некоторыми жителями этих стран.

Кроме того, некоторым китайским гражданам будет запрещено покупать более двух акров земли, а для продавцов недвижимости, умышленно нарушающих закон, предусмотрены штрафы за правонарушения.

ACLU заявляет, что новый закон возложит «неоправданное бремя подозрений» на любого, кто попытается купить дом, если его имя «звучит отдаленно по-азиатски».

Четыре китайских иммигранта и компания Multi-Choice Realty, LLC являются истцами в федеральном иске, поданном в мае, и требовали экстренного предварительного судебного запрета ранее в этом месяце, чтобы воспрепятствовать исполнению закона. Окружной судья США Аллен С. Винзор назначил слушание по иску на 18 июля.

Министерство юстиции заявило в своем судебном заявлении на этой неделе, что истцы, скорее всего, добьются успеха в рассмотрении дела по существу. В заявлении говорится, что Министерство юстиции обеспечивает соблюдение Закона о справедливом жилищном обеспечении и очень заинтересовано в устранении дискриминации в жилищной сфере.

Министерство юстиции заявляет, что Закон о справедливом жилищном обеспечении запрещает дискриминацию по признаку национальности и что новый закон больше всего затронет обладателей неиммиграционных виз из семи стран.

Департамент заявляет, что дополнительные ограничения на приобретение земли рядом с военными объектами и «критической» инфраструктурой сделают большую часть Флориды «фактически закрытой» для людей на основании их национальности.

«Флорида еще не установила какой-либо правовой связи между защитой государства и запретом лицам, которые просто приехали из «иностранных стран, представляющих интерес», покупать или владеть недвижимостью», — пишет агентство.

Пресс-служба Министерства юстиции не ответила и не подтвердила электронное письмо с вопросами о роли министерства в этом деле. Но Эшли Горски, старший юрист проекта национальной безопасности ACLU, сказала, что участие администрации Байдена важно.

«Министерство юстиции приняло во внимание тот факт, что закон Флориды совершенно неконституционен и нарушает Закон о справедливом жилищном обеспечении», — сказал Горски. «Их краткое изложение подчеркивает, насколько ужасен SB 264, и мы с нетерпением ждем передачи этого дела в суд 18 июля».