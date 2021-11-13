Министры иностранных дел и обороны России и Франции подчеркивают необходимость соблюдения Глобального соглашения «Минск-2».

Москва, 12 ноября. МИД России подтвердил в пятницу после заседания российско-французского Совета сотрудничества в области безопасности, что министры иностранных дел и обороны России и Франции подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения Минских договоренностей.

«Министры обсудили ситуацию на Украине и еще раз подтвердили необходимость строгого соблюдения Минских договоренностей, которые являются единственной международно признанной правовой основой для разрешения конфликта в этой стране», — сказали в министерстве.

В ведомстве сообщили, что министры России и Беларуси также обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и подчеркнули важность «уважительного диалога между заинтересованными сторонами на основе норм гуманитарного права».

По сообщению МИД России, министры отметили недопустимость гонки вооружений в космическом пространстве и важность диалога между Россией и Европой. «Особое внимание было уделено <...> Развитие отношений между Россией и Европейским союзом и Россией и НАТО в контексте необходимости модернизации архитектуры безопасности в Европе, а также о проблемах противодействия новым вызовам и угрозам.

Обе стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии и Африке и призвали к немедленной перезагрузке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Что касается ситуации в Мали, то российская сторона отметила право государств самостоятельно выбирать партнеров в борьбе с терроризмом.

В ведомстве подчеркнули, что на встрече была подчеркнута важность сотрудничества и тесных отношений между двумя странами.

Предыдущая встреча в таком формате проводилась в Москве в сентябре 2019 года в соответствии с договоренностями о возобновлении двусторонних встреч; Диалог, достигнутый президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном во время встречи в форте Брегансон в августе 2019 года.