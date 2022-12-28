Министры обороны России, Сирии и Турции встретились в Москве для своих первых переговоров с 2011 года

МОСКВА (Рейтер) — Министры обороны России, Турции и Сирии встретились в среду в Москве для проведения первых подобных переговоров с начала войны в Сирии, сообщило Минобороны России.
Это также была первая встреча двух министров обороны. индейка И Сирия С началом войны в 2011 г.
Россия Турция вовлечена в Сирию: Москва поддерживает режим Дамаска против его противников, а Анкара поддерживает повстанцев.
Встреча состоялась после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил Он угрожал военным нападением На севере Сирии против курдских группировок.
В Минобороны России сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий и сирийский коллеги Хулуси Акар и Али Махмуд Аббас обсудили «пути решения сирийского кризиса, проблемы беженцев и совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками в Сирии».
Она добавила, что встреча была «конструктивной» с необходимостью «продолжить ее для дальнейшей стабилизации ситуации» в Сирии и регионе.
С аналогичной пометкой выступило и Минобороны Турции, заявив, что встреча прошла в «конструктивной атмосфере».
В министерстве сообщили, что в ходе встречи обсуждались сирийский кризис, проблема беженцев, а также совместные усилия по борьбе со всеми террористическими организациями в Сирии.
Сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на министерство обороны сообщило, что глава сирийской разведки также присутствовал и что встреча была «позитивной».
(АФП)
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