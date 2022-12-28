Министры обороны России, Сирии и Турции встретились в Москве для своих первых переговоров с 2011 года

МОСКВА (Рейтер) — Министры обороны России, Турции и Сирии встретились в среду в Москве для проведения первых подобных переговоров с начала войны в Сирии, сообщило Минобороны России.

Это также была первая встреча двух министров обороны. индейка И Сирия С началом войны в 2011 г.

Россия Турция вовлечена в Сирию: Москва поддерживает режим Дамаска против его противников, а Анкара поддерживает повстанцев.

Встреча состоялась после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил Он угрожал военным нападением На севере Сирии против курдских группировок.

В Минобороны России сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий и сирийский коллеги Хулуси Акар и Али Махмуд Аббас обсудили «пути решения сирийского кризиса, проблемы беженцев и совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками в Сирии».

Она добавила, что встреча была «конструктивной» с необходимостью «продолжить ее для дальнейшей стабилизации ситуации» в Сирии и регионе.

С аналогичной пометкой выступило и Минобороны Турции, заявив, что встреча прошла в «конструктивной атмосфере».

В министерстве сообщили, что в ходе встречи обсуждались сирийский кризис, проблема беженцев, а также совместные усилия по борьбе со всеми террористическими организациями в Сирии.

Сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на министерство обороны сообщило, что глава сирийской разведки также присутствовал и что встреча была «позитивной».

(АФП)

Узнайте больше на France 24 English

Читайте также:

Эрдоган в Турции хочет разжечь хаос, чтобы победить на предстоящих выборах, считает журналист Джан Дундар.

Операция Турции против курдов в Сирии грозит возрождением «Исламского государства»

Поддерживаемые США силы в Сирии хотят «более сильных» предупреждений от Вашингтона на фоне угроз со стороны Турции