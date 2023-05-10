Министры спорта ставят под сомнение план Международного олимпийского комитета по участию России и Беларуси, поскольку они нейтральны

Группа министров спорта, представляющих 36 стран, подвергает сомнению план, предложенный Международным олимпийским комитетом (МОК), согласно которому российские и белорусские спортсмены будут соревноваться как нейтральные.

в заявление Это четвертое издание, выпущенное той же группой министров спорта, которые были недовольны деталями подхода МОК к реинтеграции российских и белорусских спортсменов в международные соревнования.

«Мы утверждаем, что российское государство, дважды нарушившее олимпийское перемирие, не должно иметь возможности использовать спорт для легитимации своего варварского и ничем не спровоцированного вторжения в Украину, а белорусское государство не должно иметь возможности использовать спорт для легитимации своего соучастия в войне России. агрессии», — добавил он, говорится в заявлении.

28 марта МОК дал ряд рекомендаций международным федерациям вернуть российских и белорусских спортсменов для участия в нейтральных соревнованиях.

Группа из 36 министров спорта заявила, что, хотя это решило некоторые из их основных проблем, упомянутых в их февральском заявлении, все еще остается много вопросов, которые необходимо решить, включая военную связь и государственное финансирование.

«Что касается рекомендаций МОК, нам ясно, что, хотя некоторые аспекты серьезных опасений, которые мы выразили в нашем коллективном заявлении от 21 февраля 2023 года, были рассмотрены МОК, остаются существенные проблемы, не в последнюю очередь связанные с вооруженными силами спортсменов. связи и финансирование государства, определение того, в чем заключается разница, и механизмы обеспечения соблюдения.

британский министр Люси Фрейзер Недавно он заявил, что российские спортсмены, получающие государственное финансирование или контролируемые государством корпорации, являются «де-факто представителями этих стран».

«Они существуют только благодаря тому, что их финансирует, обучает, отбирает и поддерживает российское государство», — сказала она, согласно газете. Независимый.

«Мы видели, как МОК начал решать некоторые из наших проблем, и это приветствуется, но рекомендаций МОК было недостаточно для нас, и многие вопросы остались без ответа.

«Нигде в рекомендациях нет упоминания о государственном финансировании, что, по вашему мнению, является нарушением нейтральности.

«Никто из нас не должен быть сторонником идеи заставить украинского спортсмена делить поле, корт, поле или стартовую линию с профинансированными государством спортсменами из России и Беларуси.

Полный список подписантов выглядит следующим образом:

Албания: Эфес Коши, министр образования

Австралия: дама Аника Уэллс, член парламента, министр спорта.

Австрия: вице-канцлер Вернер Куглер, министр искусств, культуры, государственной службы и спорта.

Бельгия: Бен Уиттс, заместитель главного министра образования, спорта, фламандского океана и защиты животных в правительстве Фландрии. Эта подпись связывает фламандское сообщество, франкоязычное сообщество и немецкоязычное сообщество Бельгии.

Болгария: Весила Лычева, министр по делам молодежи и спорта.

Канада: достопочтенный Паскаль Сент-Онж, министр спорта.

Хорватия: д-р Николина Брняк, министр туризма и спорта.

Кипр: д-р Афина Микелиду, министр образования, спорта и молодежи.

Чехия: Ярослав Миллер, заместитель министра образования, молодежи и спорта. Ондж Шибек, президент Национального спортивного агентства

Дания: Якоб Энгель Шмидт, министр культуры

Эстония: Хеди Бурга, министр культуры

Финляндия: Петри Хонконен, министр науки и культуры.

Франция: Амели Одеа-Кастьерра, министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр.

Германия : член парламента Махмут Оздемир, парламентский государственный министр Федерального министерства внутренних дел и общества.

Греция: Лефтерис Авгенакис, заместитель министра культуры и спорта.

Исландия: Смундур Эйнар Дадасон, министр образования и детства

Ирландия: Томас Бирн, государственный секретарь по делам спорта и физического воспитания.

Италия: Андреа Аббуди, министр спорта и молодежи.

Япония: Его Превосходительство Нагаока Кейко, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Республика Корея: Его Превосходительство Пак Бо Гюн, министр культуры, спорта и туризма

Латвия: Анда Шакса, министр образования и науки

Лихтенштейн: Доминик Хасслер, министр иностранных дел, образования и спорта.

Литва: д-р Йоргита Сиогденини, министр образования, науки и спорта.

Люксембург: Жорж Энгель, министр спорта.

Нидерланды: Конни Хелдер, министр долгосрочного ухода и спорта

Новая Зеландия: достопочтенный Грант Робертсон, министр спорта и отдыха.

Норвегия: Аннет Третбергстен, министр культуры и равноправия

Польша: Камиль Бортничук, министр спорта и туризма.

Португалия: Жоао Паулу Корреа, государственный министр по делам молодежи и спорта.

Словакия: Ян Хорек, министр образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики.

Словения: Матья Хан, министр экономики, туризма и спорта

Испания: Микель Октави Эсета-и-Лоренц, министр культуры и спорта.

Швеция: Джейкоб Форсмид, министр социальных дел и здравоохранения.

Украина: Вадим Гуцит, министр молодежи и спорта Украины

Соединенное Королевство: Государственный секретарь по культуре, СМИ и спорту, достопочтенная Люси Фрейзер, KC.

США: Ли Саттерфилд, помощник государственного секретаря по вопросам образования и культуры

Бах «приложил все усилия» к возвращению в Россию

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах недавно Китайское государственное информационное агентство Синьхуа что организация стремилась вернуть к соревнованиям как российских, так и белорусских спортсменов.

«Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы завершить миссию, продемонстрировать олимпийское движение, вернув спортсменов с российскими или белорусскими паспортами на международные соревнования», — сказал Бах.

«Мы находимся в очень тесном сотрудничестве и обмене мнениями с международными федерациями, которые в данный момент отвечают за организацию своих соревнований, и мы очень надеемся, что эта задача будет выполнена в условиях, которые были поставлены спортсменами этих двух страны. Страны должны участвовать в нейтральной ситуации, чтобы мы могли объединить мир.» вместе с олигархами на Олимпийских играх в Париже.

Бах также продолжал заявлять о своем неприятии государственного вмешательства в спорт. Ранее Украина пригрозила бойкотировать Игры, если в них допустят россиян.

Он прокомментировал: «Вы знаете заявления правительств, которые хотят решить, кто может участвовать в Олимпийских играх и международных спортивных соревнованиях, а кто нет». «Мы должны быть очень тверды в том, что эти решения должны приниматься ответственными спортивными организациями».

«Я считаю, что правительства имеют право на самовыражение», — сказал Бах. «Но они также понимают, что любой бойкот только накажет спортсменов и помешает их народу гордиться своими спортсменами с их олимпийскими результатами».