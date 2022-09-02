Министры финансов G7 согласовали потолок цен на российскую нефть

Министры финансов G7, в том числе министр финансов Назим Аль-Захави, договорились о предельном уровне цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты.

Канцлер сказал, что, по его мнению, этот шаг «ограничит возможности Путина финансировать свою войну» в Украине.

Это произошло примерно через шесть месяцев после того, как российская армия Владимира Путина впервые вторглась в Украину.

В совместном заявлении министры G7 подтвердили потолок цен, который будет основан на ряде технических данных и будет включать уровень цен, который будет пересматриваться по мере необходимости.

«Мы стремимся согласовать реализацию с графиком соответствующих действий в рамках шестого пакета санкций ЕС», — добавили министры.

В отдельном заявлении Захави сказал, что дальнейшие действия против Путина являются «личным приоритетом в качестве советника».

Он сказал: «После жестокого и неспровоцированного вторжения Путина в Украину, Великобритания и наши союзники ввели чрезвычайно разрушительные санкции против военной машины Кремля, что привело к глубокой рецессии российской экономики и лишило большую часть валютных резервов России в размере 640 миллиардов долларов. в использование.

«После продуктивной встречи с госсекретарем Джанет Йеллен в Вашингтоне и с нашими партнерами по G7 мы договорились двигаться вперед.

Мы ограничим возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти, запретив такие услуги, как страхование и предоставление финансирования, для судов, перевозящих российскую нефть выше согласованного предела цен.

«Мы едины против этой варварской агрессии и сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за суверенитет, демократию и свободу».

Несмотря на снижение объемов нефти, в июне в России объем продаж нефти вырос более чем на 600 млн фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим месяцем из-за резкого роста цен в результате войны.