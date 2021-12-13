Министры G7 выразили обеспокоенность по поводу «принудительной» экономической политики Китая

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в воскресенье, что министры иностранных дел стран G7 выразили озабоченность по поводу «принудительной» экономической политики Китая, которую критики называют дипломатией «долговой ловушки» по отношению к развивающимся странам.

Министры также обсудили «ситуации в Гонконге и Синьцзяне», где Пекин был обвинен в нарушениях прав человека, и «важность мира и стабильности в Тайваньском проливе», согласно заявлению, сделанному Великобританией, председателем Группы. из семи после двухдневных переговоров в Ливерпуле, Англия.

В отдельном заявлении министры G7 и их коллеги из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которые присутствовали на части встречи, подтвердили свою «общую заинтересованность в сохранении свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона» в завуалированной конфронтации с Китаем. Попытки изменить текущую региональную ситуацию с ее растущим военным и экономическим влиянием.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что АСЕАН является ключом к достижению свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона, согласно заявлению его министерства.

Министры иностранных дел G7 впервые провели переговоры со своими коллегами из стран АСЕАН, а также со своими коллегами из Австралии, Южной Кореи и Индии во второй день встречи G7, очевидно, для координации с 10 странами АСЕАН и тремя страны. Другие региональные державы над политикой Китая.

Среди государств-членов АСЕАН управляемая военными Мьянма была исключена из собрания, поскольку страна погрузилась в политический беспорядок после государственного переворота в феврале.

Со стороны АСЕАН на встрече лично присутствовали Бруней и Филиппины, а еще почти семь человек присоединились к ней из-за вспышки коронавируса Omicron.

АСЕАН включает Бруней, Камбоджу, Индонезию, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

Согласно одному из заявлений, министры G7 также призвали к «полному, поддающемуся проверке и необратимому отказу» от ядерного оружия и баллистических ракет Северной Кореи и к «немедленному решению вопроса о похищениях» Пхеньяна.

В ходе двухдневных переговоров министры иностранных дел G7 — Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского Союза — выразили озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи вблизи границы с Украиной.

Помимо замечаний президента, министры G7 выступили с заявлением по России и Украине, в котором говорилось, что Москва столкнется с «серьезными последствиями и огромными издержками в ответ», если она предпримет дальнейшую военную агрессию против Украины, и осудили наращивание российской военной мощи и агрессивную риторику.

«Большая семерка» подтвердила свою «твердую приверженность» суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, высоко оценив «сдержанную позицию» восточноевропейской страны.

Соединенные Штаты и их европейские союзники обеспокоены тем, что перемещение российских войск и оружия в приграничный регион может стать прелюдией к вторжению.

Что касается ядерной деятельности Ирана, министры G7 приветствовали возобновление в конце прошлого месяца переговоров между Тегераном и Вашингтоном о возвращении ближневосточной страны к многосторонней ядерной сделке 2015 года, в соответствии с которой Иран согласился с шестью крупными державами ограничить свою ядерную программу в обмен на санкции. рельеф.

Между тем они призвали Иран «остановить ядерную эскалацию».

Кризис в Мьянме также был в повестке дня расширенных сессий G7, где министры иностранных дел выразили «глубокую озабоченность недавними событиями», такими как вынесение приговора изгнанному гражданскому лидеру Аун Сан Су Чжи.

Что касается пандемии, Группа семи и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии договорились укреплять сотрудничество, чтобы обеспечить восстановление после экономических последствий распространения вируса, сообщает министерство иностранных дел Японии.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси прибыл в последний день встречи министров иностранных дел и развития G7 в Ливерпуль в воскресенье. | бассейн / через Reuters