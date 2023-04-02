Министр — Бизнес: Пакистан намерен купить российскую нефть в следующем месяце

Государственный министр нефти Моссадык Малик заявил, что правительство отправит свой первый заказ на российскую нефть в следующем месяце, и товар будет доставлен в Пакистан примерно через четыре недели.

Министр финансов Исхак Дар в прошлом году заявил, что его страна рассматривает возможность покупки российской нефти по сниженной цене, отметив, что ее сосед Индия покупает нефть у Москвы, и Исламабад имеет право изучить эту возможность.

Впоследствии Малик отправился в Москву для переговоров по вопросам, включая поставки нефти и газа, после чего правительство объявило, что будет покупать сырую нефть, бензин и дизельное топливо в России со скидкой.

В январе 2023 года в Исламабад прибыла российская делегация для переговоров по доработке сделки. В ходе трехдневной встречи страны решили урегулировать все технические вопросы — страхование, транспортировку и механизм оплаты — для подписания соглашения до конца марта этого года.

В совместном заявлении, опубликованном обеими сторонами, впоследствии говорилось: «После достижения консенсуса по достигнутым техническим спецификациям сделка по торговле нефтью и газом будет организована взаимовыгодным для двух стран образом».

в интервью на Гео новости программа Джирга Вечером в субботу Малик сообщил, что с Россией достигнут ряд договоренностей, и Пакистан подаст заявку в следующем месяце.

«Однако для доставки нефти в Пакистан потребуется некоторое время… примерно 26-27 дней», — сказал он, пояснив, что товар будет доставлен в страну морем.

Малик также пояснил, что Россия заверила правительство, что предоставляет Пакистану такую ​​же скидку, как и любой другой соседней стране.

Говоря о решении правительства о разделении тарифов на газ для богатых и бедных, министр сказал, что этот механизм был введен в действие по распоряжению премьер-министра Шахбаза Шарифа и председателя PML-N Наваза Шарифа.

«Итак, мы разделили страну на богатое и бедное население… так что, если бедная женщина использует единицу газа, она обеспечит четверть счетов, которые женщина оплачивает в F-7 или Гульберг, — сказал он.

Малик объяснил, что различие между богатыми и бедными будет определяться использованием газа, которое остается неизменным для богатых, но уменьшается для бедных зимой — с ноября по март.

«В Пакистане 60 процентов населения бедны, и для них мы либо снизили тариф на газ, либо сохранили его, как было в прошлом».

Далее он сказал, что то же самое было и в случае с нефтяными субсидиями. При этом богатые будут платить за бензин 300 рупий, а бедные — 200 рупий за товар.