Министр — Бизнес: Пакистан разместил первый заказ на уцененную российскую нефть

Государственный министр нефти Мосаддык Малик заявил, что Пакистан разместил свой первый заказ на российскую сырую нефть со скидкой в ​​соответствии с новым соглашением, заключенным между Исламабадом и Москвой.

«Наши приказы там, — сказал он. — Мы уже отдали их». Рейтер в интервью в среду вечером, добавив, что одна партия товара прибудет в порт Карачи в мае.

Он сказал, что в рамках сделки Пакистан будет покупать только сырую нефть, а не очищенную, и ожидается, что импорт достигнет 100 000 баррелей в день, если первая сделка пройдет гладко.

Министр добавил, что Пакистанская нефтеперерабатывающая компания первоначально будет заниматься переработкой российской нефти с подключением других НПЗ позднее, после опытной эксплуатации.

Министр финансов Исхак Дар объявил в прошлом году, что его страна рассматривает возможность покупки российской нефти по сниженной цене, отметив, что соседняя Индия покупает нефть у Москвы, и Исламабад имеет право изучить эту возможность.

Впоследствии Малик отправился в Москву для переговоров по вопросам, включая поставки нефти и газа, после чего правительство объявило, что будет покупать сырую нефть, бензин и дизельное топливо в России со скидкой.

В январе 2023 года в Исламабад прибыла российская делегация для переговоров по доработке сделки. В ходе трехдневной встречи страны решили урегулировать все технические вопросы — страхование, транспортировку и механизм оплаты — для подписания соглашения до конца марта этого года.

В совместном заявлении, опубликованном обеими сторонами, впоследствии говорилось, что «после достижения консенсуса по достигнутым техническим спецификациям сделка по торговле нефтью и газом будет организована взаимовыгодным для двух стран образом».