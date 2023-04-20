Economy

Министр — Бизнес: Пакистан разместил первый заказ на уцененную российскую нефть

20 апреля, 2023
Marfa Fedoroa

Государственный министр нефти Мосаддык Малик заявил, что Пакистан разместил свой первый заказ на российскую сырую нефть со скидкой в ​​соответствии с новым соглашением, заключенным между Исламабадом и Москвой.

«Наши приказы там, — сказал он. — Мы уже отдали их». Рейтер в интервью в среду вечером, добавив, что одна партия товара прибудет в порт Карачи в мае.

Он сказал, что в рамках сделки Пакистан будет покупать только сырую нефть, а не очищенную, и ожидается, что импорт достигнет 100 000 баррелей в день, если первая сделка пройдет гладко.

Министр добавил, что Пакистанская нефтеперерабатывающая компания первоначально будет заниматься переработкой российской нефти с подключением других НПЗ позднее, после опытной эксплуатации.

Министр финансов Исхак Дар объявил в прошлом году, что его страна рассматривает возможность покупки российской нефти по сниженной цене, отметив, что соседняя Индия покупает нефть у Москвы, и Исламабад имеет право изучить эту возможность.

Впоследствии Малик отправился в Москву для переговоров по вопросам, включая поставки нефти и газа, после чего правительство объявило, что будет покупать сырую нефть, бензин и дизельное топливо в России со скидкой.

В январе 2023 года в Исламабад прибыла российская делегация для переговоров по доработке сделки. В ходе трехдневной встречи страны решили урегулировать все технические вопросы — страхование, транспортировку и механизм оплаты — для подписания соглашения до конца марта этого года.

В совместном заявлении, опубликованном обеими сторонами, впоследствии говорилось, что «после достижения консенсуса по достигнутым техническим спецификациям сделка по торговле нефтью и газом будет организована взаимовыгодным для двух стран образом».

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