Министр Германии призвал УЕФА снять Беларусь с Евро-2024

Министр в правительстве Германии попросил Европейскую футбольную ассоциацию (УЕФА) исключить Беларусь из попытки пройти квалификацию на чемпионат Европы 2024 года, который принимает ее страна, сославшись на поддержку этой страной России.

УЕФА сообщил в пятницу, что получил письмо своему президенту Александру Чеферину от министра внутренних дел Нэнси Виссер. Впервые упоминается в Der Spiegel. журнал, он воспроизводится.

Запрос поступил за три недели до того, как Германия примет во Франкфурте жеребьевку отборочной группы к финалу Евро-2024, в которой УЕФА уже запретил России участвовать.

УЕФА и ФИФА исключили все российские команды из международных футбольных соревнований в феврале, через несколько дней после военного вторжения в Украину.

Через несколько дней УЕФА также выступил против Беларуси, которая поддержала российское военное и политическое руководство. 3 марта УЕФА запретил белорусским командам проводить матчи на его территории, но не достиг уровня конкурентного запрета.

Президент России Владимир Путин назвал Беларусь в пятницу союзником и партнером на конференции в Узбекистане, на которой также присутствовал авторитарный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Беларусь никогда не попадала в крупные футбольные турниры и выиграла только по одной игре в каждой из своих отборочных групп на ЧМ-2022 и Евро-2020.

На групповом этапе Лиги наций УЕФА в июне Беларусь провела свои домашние матчи в сербском Нови-Саде. Поклонников не пустили.

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