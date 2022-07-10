Министр Джоли заявила о намерении Канады ввести дополнительные санкции в отношении ключевых секторов российской экономики

Сегодня достопочтенный министр иностранных дел Мелани Джоли заявила, что Канада намерена ввести дополнительные санкции в связи с незаконным и необоснованным вторжением России в Украину. Эти санкции основаны на широких санкциях, которые Канада продолжает вводить в отношении российского режима, включая те, которые были объявлены госсекретарем Джоли на встрече G-20 на Бали, Индонезия, 8 июля.

Нефтегазовый, химический и обрабатывающий секторы составляют более 50% доходов федерального бюджета России, которые она использует для ведения незаконной и необоснованной войны в Украине. Таким образом, чтобы помочь истощить военный фонд президента Владимира Путина и еще больше снизить способность России вести войну, Канада расширит существующие меры в нефтяном, газовом и химическом секторах, включив в них промышленное производство. Эти новые меры запретят канадским службам участвовать в производстве товаров, производимых этими секторами.

Эти новые санкции будут применяться к автомобильному транспорту, трубопроводам, металлообработке, транспорту, компьютерному, электронному и электрическому оборудованию, а также машинам. После того, как меры будут приняты, у канадских компаний будет 60 дней для заключения контрактов с целевыми отраслями и услугами.

Этот запрет расширит рамки действующих мер и усилит давление на опору российской экономики. Эти санкции являются частью постоянного, тесно скоординированного подхода с партнерами-единомышленниками Канады по усилению давления на президента Путина и его режим из-за его глупой войны в Украине.