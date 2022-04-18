Министр заявил, что исключительно российское вторжение уничтожило до 30% инфраструктуры Украины

Павел Политюк

Киев (Рейтер) — Российское вторжение повредило или уничтожило до 30 процентов инфраструктуры Украины на сумму 100 миллиардов долларов, заявил в понедельник украинский министр, добавив, что восстановление может быть проведено в течение двух лет с использованием замороженных российских активов для финансирования. .

Украина ранее не указывала конкретное воздействие на инфраструктуру, такую ​​как дороги и мосты, хотя официальные лица говорят, что общий счет за ущерб для всего, от транспорта до домов и других зданий, пока составляет около 500 миллиардов долларов.

«Практически все компоненты нашей транспортной инфраструктуры так или иначе повреждены», — заявил министр инфраструктуры Александр Кобраков.

Он сказал, что вторжение, которое Россия начала в феврале, назвав его «специальной военной операцией», затронуло «от 20% до 30% всей инфраструктуры с разной степенью разрушения, с разной степенью разрушения».

Кубраков сообщил, что более 300 мостов на национальных дорогах были разрушены или повреждены, более 8000 км дорог должны быть отремонтированы или восстановлены, десятки железнодорожных мостов взорваны. Он оценил счет в 100 миллиардов долларов на данный момент.

Министр сообщил, что его министерство начало реконструкцию в районах, которые теперь вернулись под контроль украинских сил.

«Если говорить о дорогах, мостах и ​​многоквартирных домах, я думаю, что почти все можно реконструировать за пару лет… если все будут работать быстро», — сказал он.

В первые недели войны российские войска подошли к Киеву, причинив значительный ущерб городам и инфраструктуре региона. В этом месяце российские войска отошли с севера вокруг столицы, чтобы сосредоточить кампанию на востоке и юге, опустошая осажденный портовый город Мариуполь.

Кобраков сказал, что он ожидает, что западные страны поддержат восстановление Украины, добавив, что средства могут быть найдены из ряда источников для поддержки усилий по восстановлению.

История продолжается

«Источников, которые рассматриваются, много. Первый — это активы Российской Федерации, которые сейчас заморожены почти во всех крупных странах», — сказал он.

Евросоюз стремится создать международный фонд реконструкции, при этом некоторые политики в Евросоюзе призывают к использованию замороженных Западом российских активов, в том числе 300 млрд долларов из резервов российского Центробанка.

Кобраков сказал, что Министерство юстиции Украины и некоторые союзники Украины работают над способами использования замороженных российских активов. Одним из вариантов, по его словам, было бы увеличение ликвидности путем продажи конфискованных активов через то, что он назвал «прозрачным механизмом».

«Я считаю это справедливым, такой механизм никогда не применялся… Будет впервые», — сказал он, добавив, что создание такого механизма потребует некоторой пионерской работы: «Пока что прецедентов не было. прецедент для страны в Европе?Напасть на другую страну в двадцать первом веке?

(Отчетность Павла Политюка; редакция Элизабет Пайпер и Эдмунда Блэра)