Министр заявил, что Украина использует технологию распознавания лиц для идентификации погибших российских солдат

Автор Бариш Дев

ОКЛЕНД, Калифорния (Рейтер) — Украина использует программное обеспечение для распознавания лиц, чтобы опознавать тела российских солдат, погибших в бою, и отслеживать их семьи, чтобы сообщить им об их гибели, сообщил агентству Рейтер вице-премьер Украины.

Агентство Reuters эксклюзивно сообщило, что Министерство обороны Украины в этом месяце начало использовать технологию Clearview AI, нью-йоркской компании по распознаванию лиц, которая находит в сети изображения, соответствующие лицам из загруженных фотографий. В то время было неясно, как будет использоваться эта технология.

Михаил Федоров, заместитель премьер-министра Украины, который также руководит Министерством цифровой трансформации, сообщил агентству Рейтер, что Украина использует программное обеспечение Clearview AI для поиска учетных записей погибших российских солдат в социальных сетях.

Оттуда, по его словам, власти пишут родственникам, чтобы они организовали доставку тела.

«В знак признательности матерям этих солдат мы распространяем эту информацию через социальные сети, чтобы хотя бы сообщить семьям, что они потеряли своих сыновей, а затем дать им возможность прийти и забрать их тела», — сказал Федоров. Интервью, говорить через переводчика.

Федоров отказался сообщить, сколько тел было опознано с помощью распознавания лиц, но сказал, что процент опознанных лиц, заявленных семьями, был «высоким». Reuters не смогло независимо подтвердить это.

Противники распознавания лиц, в том числе группы по защите гражданских прав, раскритиковали принятие Украиной Clearview, сославшись на возможность ошибочной идентификации.

Clearview ведет судебный процесс в федеральном суде США в Чикаго, поданный потребителями в соответствии с Законом штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации. Продолжающееся дело касается того, нарушает ли коллекция изображений компании из Интернета закон о конфиденциальности.

Клирвью говорит, что ее действия были законными. Она говорит, что совпадения лиц должны быть только отправной точкой в ​​расследованиях.

Федоров сказал, что Украина не использует эту технологию для идентификации своих солдат, погибших в бою. Причину он не уточнил.

История продолжается

МВД Украины не ответило на запросы о комментариях. Она курирует проект «Найди себя в деревне», Telegram-канал, где публикует фотографии неопознанных российских солдат, попавших в плен или убитых, и призывает родственников предъявлять претензии.

У правительства Украины есть онлайн-форма https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNcHV6cob4f8QHc90QnpAihMsioOOroSQWNAVHCmwDelHL8w/viewform, где российские родственники могут подать заявку на тело. Подробностей о том, как тела были возвращены семьям, Федоров не сообщил, и Reuters не смогло самостоятельно это установить.

Украинские военные заявили, что с момента российского вторжения 24 февраля было убито около 15 000 российских солдат. Россия заявила, что ее потери были намного меньше во время так называемой «специальной военной операции» по разоружению Украины.

Кремль не сразу ответил на запрос по электронной почте о комментариях относительно использования Украиной Clearview.

Компания Clearview, которая бесплатно предоставляла свои услуги Украине после российского вторжения, заявила, что ее поисковая система содержит более двух миллиардов изображений из популярной российской социальной сети «ВКонтакте».

«ВКонтакте» не ответила на запрос о комментарии.

Федоров сказал, что распознавание лиц — лишь один из многих инструментов, которые Украина внедрила бесплатно, поскольку ей помогают западные компании. Например, его отдел теперь использует облачные сервисы Amazon.com Inc для хранения «критических данных», сказал он, не вдаваясь в подробности.

Amazon отказался комментировать комментарии Федорова.

Ричард Бассд, глава отдела судебной медицины в Университете Монаш в Австралии, сказал, что отпечатки пальцев, стоматологические записи и ДНК остаются наиболее распространенными способами подтверждения личности человека.

Получение образцов этих данных от вражеских истребителей перед смертью является сложной задачей, но открывает двери для инновационных технологий, таких как распознавание лиц.

Затуманенные глаза и изувеченные, невыразительные лица могут сделать распознавание лиц мертвых ненадежным, сказал Бад, который исследует эту технологию.

В Соединенных Штатах Система медицинского освидетельствования вооруженных сил заявила, что не использует автоматическое распознавание лиц, поскольку в настоящее время эта технология не является общепринятой в судебно-медицинском сообществе.

(Отчетность Дэйва Пэрриша; редактирование Дэниела Флинна и Линкольна Феста.)