Министр иностранных дел Германии: Отрезать Россию от Свифта «не острый меч»

Министр иностранных дел Германии Анналена Барбок выступает на совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Энтони Блинкеном (без фото) после встречи, на которой они обсуждали украинский кризис в Берлине, Германия, 20 января 2022 года. Алекс Брэндон/Пол через Reuters

БЕРЛИН (Рейтер) — Министр иностранных дел Германии Анналлина Барбок в интервью газете Sueddeutsche Zeitung выразила сомнения по поводу изоляции российских банков от глобальной системы быстрых платежей.

«Разделение всех платежных транзакций может быть самой большой палкой, но не обязательно самым острым мечом», — сказала она газете.

Она сказала, что западные страны внимательно изучают, какие экономические и финансовые санкции действительно повлияют на российскую экономику и лидерство, не повлияв на восстановление.

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«Канцлер и я ясно дали понять, что обсуждаются любые средства и меры в отношении дальнейшей военной эскалации. Это включает в себя «Северный поток — 2», — сказала она.

На этой неделе немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что западные правительства больше не рассматривают возможность изоляции российских банков от Swift.

Исключение России из режима Свифта, что фактически изолировало бы страну от мировой экономики, долгое время рассматривалось как высшая мера наказания, которую западные страны могут принять против России за то, что она удерживает ее от дальнейших военных действий против соседней Украины.

Swift — это глобальная сеть, используемая почти всеми финансовыми учреждениями по всему миру для перевода средств друг другу, и она является краеугольным камнем международной платежной системы.

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(Отчетность Миранды Мюррей) Редактирование Хью Лоусона

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