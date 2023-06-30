Министр иностранных дел говорит, что Россия «устойчива» после восстания Вагнера: оперативные обновления о войне на Украине

Это одно из серии периодических писем о жизни в разгар войны на Украине.

ПРЕОБРАЖЕНКА, УКРАИНА. На первый взгляд, это тихое село на юго-востоке Украины кажется типичным украинским село с обильными полями и ухоженными площадями. Но ее не обошла стороной война.

«Ночью здесь тихо, поэтому мы слышим звуки обстрелов издалека», — сказала 59-летняя жительница Тамара, которая попросила назвать ее только по имени, чтобы избежать нежелательного внимания. «В течение дня мы выращиваем столько овощей, сколько можем — никто не знает, что принесет зима».

Когда в феврале прошлого года началось полномасштабное вторжение России в Украину, она и три дочери, которых она воспитывает, переехали в ее подвал, потому что на улице было «шумно и страшно». Но через несколько дней они поняли, что жить там на морозе невозможно.

«Многие жители деревни уехали, когда все началось, но в конце концов большинство из них вернулись», — сказала Тамара. «Вот у нас свой дом, огород и овощи, а что вы будете делать вдали отсюда без денег и дома? Вот мы и остались».

По данным местных властей, через несколько дней в результате взрыва на Преображенке серьезно пострадали три человека.

Гроб с телом Серенкова унесли украинские военные. кредит… Маурисио Лима для The New York Times

Обеденный стол после похорон. кредит… Маурисио Лима для The New York Times

Но она была так же спокойна, как говорила Тамара. Ее внучки помогали в саду и играли со своей маленькой собачкой Джавелином. Они прекрасно знали, что в селе уже состоялись две похороны воинов, павших в боях с оккупантами, и предстояла третья. «Мы не уверены, пойдем ли мы завтра на похороны, но вы будете знать, где будете, и все будут там», — сказала младшая, 9-летняя Яна.

Другой сельский житель, 69-летний Юрий, который попросил называть его только по имени, шутил и смеялся, пока не начал говорить о своей семье. Один из его сыновей находится на передовой.

8-летняя Яна (в центре) играет со своей собакой, братьями, сестрами и бабушкой возле их дома. кредит… Маурисио Лима для The New York Times

После похорон г-на Серенкова его родители, Ася Серенкова, 81 год, спереди, и Петр Серенков, 72 года, второй справа, собрались с другими скорбящими на заднем дворе. кредит… Маурисио Лима для The New York Times

В день третьих похорон в селе с раннего утра было многолюдно. Люди выстроились вдоль главного проспекта с цветами и флагами в ожидании похоронной процессии, чтобы проститься с 37-летним Русланом Серенковым, пулеметчиком, погибшим 5 июня при выполнении боевого задания под Бахмутом.

Его вдова, 34-летняя Надя Серенкова, сейчас воспитывает двоих детей, 8-летнюю Софию и 12-летнюю Элию.

О своем муже она сказала: «Я не могу сейчас говорить о нем». «Я не могу представить свою жизнь без него».

Беда не была чужда семье Серенковых. Его мать, 81-летняя Ася, из Казахстана, а отец, 72-летний Петр, из Беларуси. После Чернобыльской катастрофы 1986 года, когда радиоактивность пришла в Беларусь, они бежали из своего дома в Гомеле и начали новую жизнь на Преображенке.

Ася Серенкова рассказала, что ее сын любил армию. Незадолго до его смерти она сказала: «Мама, ты не представляешь, сколько здесь хороших людей. Я должна была пойти в армию гораздо раньше».