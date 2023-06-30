Министр иностранных дел говорит, что Россия «устойчива» после восстания Вагнера: оперативные обновления о войне на Украине

Это одно из серии периодических писем о жизни в разгар войны на Украине.
ПРЕОБРАЖЕНКА, УКРАИНА. На первый взгляд, это тихое село на юго-востоке Украины кажется типичным украинским село с обильными полями и ухоженными площадями. Но ее не обошла стороной война.
«Ночью здесь тихо, поэтому мы слышим звуки обстрелов издалека», — сказала 59-летняя жительница Тамара, которая попросила назвать ее только по имени, чтобы избежать нежелательного внимания. «В течение дня мы выращиваем столько овощей, сколько можем — никто не знает, что принесет зима».
Когда в феврале прошлого года началось полномасштабное вторжение России в Украину, она и три дочери, которых она воспитывает, переехали в ее подвал, потому что на улице было «шумно и страшно». Но через несколько дней они поняли, что жить там на морозе невозможно.
«Многие жители деревни уехали, когда все началось, но в конце концов большинство из них вернулись», — сказала Тамара. «Вот у нас свой дом, огород и овощи, а что вы будете делать вдали отсюда без денег и дома? Вот мы и остались».
По данным местных властей, через несколько дней в результате взрыва на Преображенке серьезно пострадали три человека.
Но она была так же спокойна, как говорила Тамара. Ее внучки помогали в саду и играли со своей маленькой собачкой Джавелином. Они прекрасно знали, что в селе уже состоялись две похороны воинов, павших в боях с оккупантами, и предстояла третья. «Мы не уверены, пойдем ли мы завтра на похороны, но вы будете знать, где будете, и все будут там», — сказала младшая, 9-летняя Яна.
Другой сельский житель, 69-летний Юрий, который попросил называть его только по имени, шутил и смеялся, пока не начал говорить о своей семье. Один из его сыновей находится на передовой.
В день третьих похорон в селе с раннего утра было многолюдно. Люди выстроились вдоль главного проспекта с цветами и флагами в ожидании похоронной процессии, чтобы проститься с 37-летним Русланом Серенковым, пулеметчиком, погибшим 5 июня при выполнении боевого задания под Бахмутом.
Его вдова, 34-летняя Надя Серенкова, сейчас воспитывает двоих детей, 8-летнюю Софию и 12-летнюю Элию.
О своем муже она сказала: «Я не могу сейчас говорить о нем». «Я не могу представить свою жизнь без него».
Беда не была чужда семье Серенковых. Его мать, 81-летняя Ася, из Казахстана, а отец, 72-летний Петр, из Беларуси. После Чернобыльской катастрофы 1986 года, когда радиоактивность пришла в Беларусь, они бежали из своего дома в Гомеле и начали новую жизнь на Преображенке.
Ася Серенкова рассказала, что ее сын любил армию. Незадолго до его смерти она сказала: «Мама, ты не представляешь, сколько здесь хороших людей. Я должна была пойти в армию гораздо раньше».
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