Министр иностранных дел Индии направляется в Россию для переговоров, которые, как ожидается, будут касаться украинского конфликта

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар находится в Москве для переговоров, которые, как ожидается, будут сосредоточены на экономических и политических вопросах.

Двухдневный визит, в ходе которого индийский министр встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и вице-премьером, министром торговли и промышленности Денисом Мантуровым, станет первым визитом высокопоставленного индийского чиновника в Россию после вторжения Москвы в Украину в феврале. .

Аналитики говорят, что, хотя основное внимание было сосредоточено на более мягкой позиции Индии в отношении российского вторжения и ее продолжающихся закупках дешевой российской нефти и угля, несмотря на западные санкции, Нью-Дели также использует свои рычаги воздействия, основанные на давних отношениях с Москвой, чтобы подчеркнуть необходимость. для прекращения боевых действий.

В преддверии визита, который начнется в понедельник, официальный представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багши заявил журналистам, что Индия всегда подчеркивала необходимость вернуться к дипломатии и диалогу для разрешения спора. «Я уверен, что министр иностранных дел обязательно это повторит», — сказал он в четверг.

Баджи сказал, что министр рассмотрит экономические факторы, а также обменяет мнения о «региональных и международных событиях».

Индия публично не призывала Россию к конфликту и воздерживалась от резолюций ООН, критикующих агрессию Москвы, но неоднократно заявляла, что выступает против конфликта, и выражала обеспокоенность насилием.

«Мы считаем, что конфликт не отвечает чьим-либо интересам, ни его участникам, ни фактически международному сообществу», — заявил министр иностранных дел Джайшанкар на пресс-конференции во время визита в Австралию в прошлом месяце.

В сентябре премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал президенту России Владимиру Путину в кулуарах регионального саммита в Самарканде, что «сегодняшняя эпоха — это не эпоха войны, и я говорил с вами по телефону об этой демократии, дипломатии и диалоге. вещи, которые касаются мира».

Моди сказал, что мир сталкивается с серьезными проблемами, включая продовольственный и энергетический кризисы, которые особенно сильно ударили по развивающимся странам.

«Индия еще раз заявит о необходимости какого-то решения, какого-то политического урегулирования во время визита, потому что это не может быть открытым конфликтом», — сказал Харш Пант, руководитель программы стратегических исследований исследовательского института Observer в Индии. Нью-Дели. «Поскольку Индия не хочет публично называть Россию, частные переговоры, безусловно, позволят ей [for] чтобы это произошло».

Война на Украине стала серьезной проблемой для Индии, пытавшейся сбалансировать свои многолетние отношения с Россией и растущие связи с Западом. Он не хочет враждовать ни с одной из сторон — Россия является крупным поставщиком оружия, а опасения по поводу агрессивного Китая побудили Индию укрепить стратегические связи с Соединенными Штатами и присоединиться к «четверке» — группировке Японии, Австралии, США и Индии. .

Но независимо от своих четырех партнеров Нью-Дели отказался поддерживать существующие санкции или навязывать свои собственные против Москвы. Она также энергично защищала увеличение закупок сырой нефти у Москвы по сниженным ценам — Индия неоднократно заявляла, что принимает решения, исходя из своих национальных интересов, и как крупный импортер нефти и угля ее народ должен иметь доступ к более дешевой нефти.

Согласно местным сообщениям, в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию, обогнав традиционных поставщиков Саудовской Аравии и Ирака.

Однако по мере того, как война в Украине продолжается, на Индию усиливается давление, чтобы она не вызывала отчуждения западных стран.

«Несмотря на то, что Нью-Дели на данный момент смог разъяснить свою точку зрения своим западным партнерам, это окно возможностей не будет длиться вечно, и есть опасения, что чем дольше будет затягиваться война, тем уже будет пространство для Индии, чтобы сделать это. станет», — сказал Пант.

Но в то же время наблюдатели говорят, что хорошие отношения между Нью-Дели и Москвой также являются рычагом воздействия. «Есть ощущение, что Индия остается одной из немногих стран с определенным уровнем доверия с обеих сторон, поэтому есть вероятность, что Индия будет играть более активную роль, чем в прошлом, в любых возможных усилиях по разрешению спора. эти предположения будут проверены в ходе этого визита».