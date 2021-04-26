Министр иностранных дел Ирана в просочившейся записи говорит, что Стражи исламской революции устанавливают политику

В просочившейся аудиозаписи, предлагающей взглянуть на закулисную борьбу за власть иранских лидеров, министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф сказал, что Стражи исламской революции принимают решения, игнорируя многие решения правительства и игнорируя советы.
В необычный момент на ленте, появившейся в воскресенье, Зариф отошел от почитаемой официальной линии. Пионер. Генерал. Касем СулейманиКомандующий отрядом Кудс Революционной гвардии, иностранным подразделением иранского аппарата безопасности, убившего Соединенные Штаты в январе 2020 года.
Зариф сказал, что генерал подрывал его во многих отношениях, работая с Россией над саботажем ядерного соглашения между Ираном и мировыми державами и проводя политику в отношении длительной сирийской войны, которая нанесла ущерб интересам Ирана.
«В Исламской Республике правят военная сфера», – сказал Зариф в трехчасовом записанном разговоре, который был частью проекта устной истории, документирующего работу нынешней администрации. «Я пожертвовал дипломатией ради армии вместо дипломатии полевой службы».
Аудиозапись просочилась в критический для Ирана момент, когда Иран обсуждает рамки возможного возврата к ядерной сделке с США и другими западными державами. Переговоры проходят через посредников в Женеве.
Неясно, какое влияние эта информация, если таковая имеется, окажет на эти переговоры или на позицию г-на Зарифа.
Запись разговора между г-ном Зарифом и экономистом по имени Саид Лайлаз, его союзником, не предназначалась для публикации, поскольку министр иностранных дел неоднократно повторял в аудиозаписи. Ее копия просочилась на лондонский персидский новостной канал Iran International, который первым опубликовал отчет о записи и поделился им с New York Times.
Зариф утверждает, что многие уже давно сомневаются: его роль как представителя Исламской Республики на мировой арене сильно ограничена. Он сказал, что решения диктует Верховный лидер, а зачастую и Стражи исламской революции.
Министерство иностранных дел Ирана не поставило под сомнение подлинность записи, но поставило под сомнение мотив утечки. Саид Хатибзаде, представитель министерства, охарактеризовал этот вопрос как «неэтичную политику» и сказал, что часть аудиозаписи, которая была обнародована, не отражает весь спектр комментариев Зарифа о его уважении и любви к Сулеймани.
В утекших частях г-н Зариф хвалит генерала и говорит, что они плодотворно работали вместе на фронте вторжения США в Афганистан и Ирак. Он также говорит, что после его убийства в Ираке Соединенные Штаты нанесли Ирану серьезный удар, более опасный, чем если бы они уничтожили целый город в результате нападения.
Но он сказал, что некоторые действия Сулеймани также нанесли ущерб стране, сославшись, например, на его шаги против ядерной сделки 2015 года, достигнутой Ираном с западными странами, включая США (позже от нее отказалась администрация Трампа).
Зариф сказал, что Россия не хочет успеха соглашения и «вкладывает весь свой вес» в создание препятствий, поскольку Москва не заинтересована в нормализации отношений Ирана с Западом. С этой целью, сказал Зариф, генерал Сулеймани отправился в Россию, чтобы «разрушить наши достижения», имея в виду ядерное соглашение.
Г-н Зариф поднял спор с генералом Сулеймани по другим направлениям, критикуя его за то, что он позволил российским военным самолетам пролететь над Ираном для бомбардировки Сирии, а также за транспортировку военной техники и персонала в Сирию на борту государственной авиакомпании Iran Airlines без ведома правительства и без его использования. Сухопутные войска Ирана в Сирию.
К вечеру воскресенья критики Зарифа призвали к его отставке, заявив, что он поставил под угрозу национальную безопасность Ирана, открыв миру внутреннюю политику страны. Даже его сторонники выразили обеспокоенность тем, что эти комментарии могут повлиять на президентские выборы в конце июня и нанести вред кандидатам из фракции Ислах, с которыми связан Зариф, путем усиления апатии избирателей и представления о том, что избранные должностные лица на самом деле не несут ответственности.
Утечка произошла после серии нарушений безопасности в спецслужбах и иранском правительстве, которые были причастны к двум убийствам и двум взрывам на ядерном объекте в Натанзе. Бывший вице-президент Мухаммед Али Абтахи сказал, что публикация аудиозаписи г-на Зарифа «равносильна краже Израилем ядерных документов» из Ирана.
Некоторые аналитики заявили, что аудиозапись подорвет власть иранских дипломатов в деликатном окне переговоров.
«Это связывает руки переговорщикам», – сказал Сина Азуди, научный сотрудник Атлантического совета. «Он представляет Зарифа как человека, которому нельзя доверять внутри страны, и в целом создает впечатление, что внешняя политика Ирана продиктована политикой военных действий, а Зариф – никем».
Г-н Зариф признал в записи, что когда дело доходит до переговоров, он связан не только указаниями верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но и требованиями охраны. Он сказал, что г-н Хаменеи недавно «резко упрекнул его» за то, что он отвернулся от официальной линии, когда он сказал, что Иран готов работать с США. Нарисуйте шаги, чтобы вернуться в сделку.
«Структура нашего внешнеполитического ведомства в основном ориентирована на безопасность», – сказал Зариф.
Зариф сказал, что он оставался в курсе действий правительства, что временами приводило его в замешательство.
В ночь, когда Иран решил отомстить Соединенным Штатам за убийство генерала Сулеймани, два командира сил Кудс отправились на встречу с премьер-министром Ирака Адель Абдул Махди, чтобы сообщить ему, что в течение примерно 45 минут Иран запустит ракеты по точке пуска. . Зариф сказал, что военная база – это место дислокации американских войск. Американцы знали об ударе раньше него.
Зариф сказал, что бывший госсекретарь Джон Керри сказал ему, что Израиль атаковал иранские интересы в Сирии как минимум 200 раз, к его большому удивлению.
Он также упомянул о сокрытии КСИР. Сбитый украинский самолет В Иране 176 человек погибли на борту утром после атаки Ирана на авиабазу.
Охранники сразу поняли, что их ракеты попали в самолет, но признали это всего через три дня.
Вскоре после того, как самолет был сбит, Зариф посетил небольшое заседание Совета национальной безопасности с двумя высокопоставленными военными командирами и сказал, что мир требует объяснений. Он сказал, что на него напали командиры и приказали написать в Твиттере, что новости не соответствуют действительности.
Зариф вспоминает: «Я сказал:« Если попала ракета, расскажите нам, чтобы мы увидели, как мы можем решить эту проблему ». «Бог – мое свидетельство, то, как они относились ко мне, как если бы я отрицал существование Бога».