Министр иностранных дел Ирана в просочившейся записи говорит, что Стражи исламской революции устанавливают политику

В просочившейся аудиозаписи, предлагающей взглянуть на закулисную борьбу за власть иранских лидеров, министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф сказал, что Стражи исламской революции принимают решения, игнорируя многие решения правительства и игнорируя советы.

В необычный момент на ленте, появившейся в воскресенье, Зариф отошел от почитаемой официальной линии. Пионер. Генерал. Касем СулейманиКомандующий отрядом Кудс Революционной гвардии, иностранным подразделением иранского аппарата безопасности, убившего Соединенные Штаты в январе 2020 года.

Зариф сказал, что генерал подрывал его во многих отношениях, работая с Россией над саботажем ядерного соглашения между Ираном и мировыми державами и проводя политику в отношении длительной сирийской войны, которая нанесла ущерб интересам Ирана.

«В Исламской Республике правят военная сфера», – сказал Зариф в трехчасовом записанном разговоре, который был частью проекта устной истории, документирующего работу нынешней администрации. «Я пожертвовал дипломатией ради армии вместо дипломатии полевой службы».