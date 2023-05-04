Министр иностранных дел Италии отменил визит в Париж из-за «оскорблений» французов

РИМ (Рейтер) — Министр иностранных дел Италии Антонио Таджани отменил поездку в Париж в четверг, заявив, что министр внутренних дел Франции оскорбил Италию комментариями, резко критикующими премьер-министра Джорджию Мелони.

Министр Франции Жеральд Дарманин ранее заявил радио RMC, что Мелони «неспособна решить иммиграционные проблемы, от которых она была избрана», и обвинил ее во «лжи» избирателям о возможности прекращения кризиса, вызванного растущим числом мигрантов на лодках.

Новости о его комментариях появились, когда Таджани готовился вылететь в Париж, чтобы встретиться со своим французским коллегой — поездка, которая отчасти предназначалась для улучшения отношений между двумя странами ЕС, которые становились все более хрупкими.

Франция быстро выступила с заявлением, стремясь заверить Рим в своей готовности тесно сотрудничать с Италией, но этого было недостаточно, чтобы убедить Таджани сесть на его самолет.

«Оскорбления министра @GDarmanin правительства и Италии неприемлемы. Это не тот дух, в котором следует решать общеевропейские проблемы», — написал Таджани в Twitter.

Это было последнее из серии столкновений между Парижем и Римом с тех пор, как Мелони пришел к власти в октябре прошлого года во главе консервативного националистического правительства, мировоззрение которого сильно отличается от мировоззрения президента Франции Эммануэля Макрона.

Дарманин очень близок к Макрону и в ноябре прошлого года выступил с критикой в ​​Риме, обвинив правительство Мелони в «эгоизме» за отказ разрешить благотворительному спасательному кораблю пришвартоваться во Франции, заставив его вместо этого направиться во Францию.

В Италии наблюдается увеличение числа иммигрантов, прибывающих с тех пор, как Мелони пришел к власти в прошлом году. В 2023 году в Италию прибыло более 42 400 человек по сравнению с примерно 11 220 человек за тот же период прошлого года.

Партия Мелони «Братство Италии» и ее партнер по коалиции, Лига, пообещали пресечь въезд нелегальных иммигрантов в предвыборную кампанию в прошлом году, а парламент в четверг одобрил закон, ужесточающий тюремные сроки для контрабандистов людей и ограничивающий права убежища для вновь прибывших. .

Дарманин сравнил Мелони с французским ультраправым лидером Марин Ле Пен, политическим противником Макрона. «У крайне правых есть порок. Они лгут населению», — сказал он.

В более позднем заявлении французское правительство заявило, что отношения между двумя странами «основаны на взаимном уважении».

«Также в духе солидарности французское правительство желает работать с Италией для решения общей проблемы быстро растущих миграционных потоков, особенно из центрального Средиземноморья», — добавила она.

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