Министр иностранных дел России в США на фоне укрепления отношений с Китаем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник российскому телевидению, что успех московских переговоров между Россией и Китаем не беспокоит Соединенные Штаты, сообщило российское информационное агентство ТАСС.

На вопрос о реакции западных стран Лавров сказал, что переговоры велись только между Россией и Китаем и что они не являются источником беспокойства для иностранцев, особенно американцев.

Он сказал: «Послушайте, это не их дело, не американцы».

Комментируя государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что китайский лидер прибыл туда всего через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Комментируя государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что Китай «не чувствует ответственности за привлечение Кремля к ответственности» и предоставляет России «дипломатическое прикрытие».

Ранее во вторник Путин заявил, что «переговоры вчера и сегодня, как с ограниченным присутствием, так и с участием делегаций, прошли в теплой, дружеской и конструктивной атмосфере».

Си Цзиньпин поблагодарил Путина за «доброе гостеприимство и теплый прием». Он охарактеризовал переговоры как «откровенные, дружеские и продуктивные».

Возобновление китайско-российских отношений

Китайско-российские отношения стали более содержательными, поскольку новая глава в двусторонних отношениях начинается после того, как председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, чтобы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает китайская Global Times.

Описывая визит как «путешествие дружбы, сотрудничества и мира», Си сказал перед поездкой, что цель состоит в том, чтобы совместно с Путиным «принять новое видение, новый план и новые меры» для роста Китая и России. . Всеобъемлющее стратегическое координационное партнерство в ближайшие годы.

Во вторник лидеры двух стран провели «откровенный и плодотворный» диалог и подписали совместные заявления, направленные на продвижение всестороннего партнерства между Китаем и Россией и углубление сотрудничества в инвестиционной, энергетической и других областях.

Достигнутые договоренности стали результатом плодотворных результатов, достигнутых за годы всестороннего сотрудничества. Торговля между Китаем и Россией резко расширилась: в 2022 году объем двусторонней торговли превысил 190 миллиардов долларов, что на 116 процентов больше, чем десять лет назад. Между тем, двустороннее сотрудничество в области научных и технологических инноваций, трансграничной электронной коммерции и других новых областях продемонстрировало сильный импульс.