В МИД России сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит трехдневный визит в Индию для участия во встрече министров иностранных дел «Группы двух» в Нью-Дели 1-2 марта.

В Твиттере МИД России сообщил, что Лавров также встретится с министром иностранных дел С. Джайшанкаром во время его визита с 1 по 3 марта.

«С 1 по 3 марта в Нью-Дели переговоры с министром иностранных дел Индии @DrSJaishankar и участие во встрече министров иностранных дел G20», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Министры иностранных дел Группы 20 должны встретиться в Нью-Дели в марте.

Приглашенными странами для Индии являются Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и Объединенные Арабские Эмираты. В Индии проходят встречи G20 в нескольких городах страны.

Министр иностранных дел России также написал в Твиттере, что проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым с 27 по 28 февраля.

Ранее, в январе, официальный представитель МИД Ариндам Багчи также сообщил, что Индия примет встречу министров иностранных дел G20.

«Есть календарь G20, который мы объявляем по мере продвижения вперед… Да, будет встреча министров иностранных дел. Мы проведем встречу министров иностранных дел G20, как обычно. Я думаю, что она будет в Дели, это план «Давайте заблокируем это и объявим (другие подробности)», — сказал Баджи, когда это будет уместно».

В этом году Индия председательствует в G-20. Ежегодный саммит G20 планируется провести в индийской столице 9-10 сентября, и Нью-Дели планирует продемонстрировать свою культурную историю на более чем 200 встречах в 55 различных местах по всей стране в рамках деятельности группы.

«Чувство собственности на природные ресурсы сегодня порождает конфликты и стало главной причиной бедственного положения окружающей среды. Ответом на безопасное будущее планеты является чувство опеки. ЖИЗНЬ, т.е. «Образ жизни для Существенный вклад в это может внести кампания «Окружающая среда», цель которой — сделать устойчивый образ жизни массовым движением», — сказал Моди в своем выступлении на саммите G20, который пройдет в Индонезии в 2022 году.

Индия вступила в должность 1 декабря 2022 года на один год председательства в G20.

Говоря подробнее о председательстве Индии на саммите G-20, премьер-министр Нарендра Моди сказал, что страна берет на себя ответственность за G-20 в то время, когда мир одновременно борется с геополитической напряженностью, экономическим спадом, стремительным ростом цен на продукты питания и энергию и долгосрочные вызовы. Срок неблагоприятных последствий эпидемии. В настоящее время, добавил он, «мир смотрит на G20 с надеждой».

Сотрудничество между Индией и Россией в военно-технической сфере продолжает оставаться огромным. Производство танков Т-90, истребителей Су-30 МКИ, автоматов АК-203 и другого вооружения в Индии полностью соответствует требованиям государственной программы «Сделано в Индии», сообщили ранее в посольстве России в Индии. В официальном заявлении.