Министр иностранных дел России Лавров связал мир на Украине с «новым мировым порядком»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время визита в Турцию в пятницу, что мирные переговоры по Украине возможны только в том случае, если они будут направлены на установление «нового мирового порядка» без гегемонии США.

«Обсуждать нужно то, на чем будут строиться принципы нового мироустройства, в котором мы все нуждаемся», — сказал он.

Лавров добавил, что вместо одностороннего мироустройства «Россия и подавляющее большинство других стран выступают за то, чтобы новый миропорядок основывался на принципах Устава ООН, которые, еще раз подчеркну, прямо нарушаются коллективный Запад».

Лавров находится в Турции, чтобы обсудить зерновую сделку с Украиной

Лавров находится с визитом в Анкаре для переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по зерновой сделке, состоявшейся в июле 2022 года, которая позволила частично открыть порты и экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины через Черное море.

Москва обвиняет европейские страны в игнорировании части соглашения об экспорте российского зерна. Лавров говорит, что необходимость такой сделки может быть пересмотрена, если западные страны не изменят свои санкции в отношении российского экспорта.

Член НАТО Турция пытается убедить Россию и Украину возобновить мирные переговоры, надеясь развить дипломатические усилия, предпринятые в прошлом году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проводят совместную пресс-конференцию после переговоров в Анкаре 7 апреля 2023 года. — ADEM ALTAN / AFP или ее лицензиары

«Несмотря на сложность международной обстановки, российско-турецкий политический диалог, особенно на уровне глав двух государств, продолжается», — говорится в заявлении МИД России, распространенном перед началом визита Лаврова.

Министерство иностранных дел России заявило, что согласилось продлить зерновую сделку «в качестве жеста доброй воли еще на 60 дней».

Турция запросила продление на 120 дней в соответствии с первоначальным соглашением. Украина является одним из ведущих мировых производителей зерна.

Соглашение, заключенное Анкарой и Организацией Объединенных Наций в июле 2022 года, на данный момент позволяет экспортировать более 25 миллионов тонн зерна.

Дипломатия между Турцией и Россией остается постоянной. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают тесные отношения как по телефону, так и при личных встречах.