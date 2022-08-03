Министр иностранных дел России находится с официальным визитом в Мьянме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Мьянму в среду с официальным визитом, который, по словам Москвы, будет включать обсуждения с военным правительством вопросов безопасности и экономики, сообщило российское информационное агентство ТАСС.

Россия является главным сторонником военного правительства Мьянмы, которое пришло к власти в феврале прошлого года, свергнув избранное правительство Аун Сан Су Чжи.

МИД России написал в Twitter, что Лавров встретился со своим коллегой Вуной Маунг Лвин и другими высокопоставленными чиновниками в Мьянме вскоре после прибытия в столицу Нейпьидо.

Западные страны подвергли остракизму правящих генералов Мьянмы и ввели против них экономические и политические санкции за захват ими власти и насильственное подавление инакомыслия.

Визит Лаврова, его первый визит в Мьянму, произошел до того, как он посетил встречу министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, организованную Камбоджей на этой неделе.

С тех пор, как в прошлом году военные захватили власть в Мьянме, беспорядки в Мьянме нарастают, и ее армия регулярно совершает нападения на продемократических боевиков и их сторонников, а также на ополченцев из числа этнических меньшинств, которые давно борются за большую политическую независимость. Эксперты ООН охарактеризовали страну как находящуюся в состоянии гражданской войны.

Россия является крупнейшим поставщиком оружия в Мьянму, несмотря на призывы многих других стран ввести эмбарго на поставки оружия. Истребители российского производства применялись для нападений на территории, контролируемые национальными меньшинствами.

Россия и Китай, еще один крупный союзник правящих вооруженных сил, сумели помешать скоординированным международным санкциям благодаря своему праву вето в качестве членов Совета Безопасности ООН.

Ожидается, что неспособность генералов Мьянмы приложить усилия для восстановления мира и демократии в своей стране станет главным вопросом на встрече АСЕАН на этой неделе. Мьянма является одним из 10 государств-членов АСЕАН, но не смогла реализовать план группы по смягчению кризиса.

Во вторник МИД России сообщил, что Лавров встретится со своим коллегой Вонна Маунг Лвин и другими членами руководства Мьянмы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что стороны обсудят перспективы всего комплекса российско-мьянманских отношений: политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, обороны и безопасности, гуманитарных отношений.

Генерал Мин Аунг Хлаинг, возглавляющий правящую военную хунту Мьянмы, дважды посещал Россию с момента прихода к власти. Состоялся также обмен делегациями обороны обеих стран.