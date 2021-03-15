Министр иностранных дел России обсудил ближневосточные дела с Хезболлой

Бейрут (AFP) – В понедельник министр иностранных дел России обсудил ситуацию в Ливане и на Ближнем Востоке с делегацией боевой группировки “Хезболла”, которая нанесла редкий визит в Москву.

Визит делегации “Хезболлы” в составе четырех человек происходит в то время, когда Ливан переживает худший экономический кризис за последние десятилетия и застрял в политическом тупике из-за формирования нового правительства.

Россия и поддерживаемая Ираном “Хезболла” присоединились к конфликту в Сирии, чтобы сражаться бок о бок с силами президента Башара аль-Асада, и помогли изменить баланс сил в его пользу.

В МИД России сообщили, что Сергей Лавров встречался с главой парламентского блока “Хезболла” Мухаммедом Раадом, но не сообщили подробностей встречи.

Связанный с Хезболлой телеканал Al-Manar TV процитировал слова Раада, сказавшего после 40-минутной встречи, что у них была «дружеская и откровенная встреча». Она добавила, что они обсудили ситуацию в Ливане, способы «повышения стабильности в Ливане и Сирии, а также достижения, достигнутые в борьбе с террористами».

Сирийское правительство, Россия и Хезболла называют некоторые из повстанческих группировок в Сирии террористами.

Раад сказал, что новое правительство должно быть быстро сформировано в Ливане, потому что «это будет ключом к стабильности и началом выхода из кризиса».

Россия в последнее время более активно ведет дела с Ливаном, и на прошлой неделе Лавров встретился во время своего визита в Объединенные Арабские Эмираты с назначенным премьер-министром Ливана Саадом Харири.

Худший экономический и финансовый кризис в Ливане начался в конце 2019 года и был усугублен эпидемией и мощным взрывом в порту Бейрута в августе, в результате которого десятки людей погибли и тысячи были ранены.

Правительство премьер-министра Хасана Диаба подало в отставку через шесть дней после 4 августа, когда почти 3000 тонн нитрата аммония, взрывоопасного вещества, используемого в удобрениях, взорвались, в результате чего 211 человек погиб, более 6000 получили ранения, а целые кварталы были повреждены.

Харири был выбран для формирования нового правительства в конце октября, но политические разногласия и разногласия между ним и президентом Мишелем Ауном задерживают его формирование до сих пор.

В понедельник местная валюта достигла нового рекордного минимума, поскольку доллар был продан за 13 200 фунтов стерлингов. С середины прошлой недели курс валюты почти каждый день достигал рекордных минимумов, что вызвало протесты и закрытие дорог.

Международное сообщество заявило, что не будет предоставлять финансовую помощь Ливану до тех пор, пока не будут проведены крупные реформы по борьбе с повальной коррупцией в этой маленькой стране.