Министр иностранных дел России посещает Венесуэлу и оказывает поддержку

Россия и Венесуэла рассмотрели некоторые из сотен двусторонних соглашений, охватывающих финансовую, энергетическую, сельскохозяйственную и многие другие сферы, в ходе дискуссий высокопоставленных дипломатов.

КАРАКАС, Венесуэла. Россия и Венесуэла рассмотрели некоторые из сотен двусторонних соглашений, касающихся финансового, энергетического, сельскохозяйственного и других секторов, в ходе переговоров между их высшими дипломатами и другими высокопоставленными официальными лицами во вторник в южноамериканской стране.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его венесуэльский коллега Иван Хиль провели совместную пресс-конференцию в Каракасе через несколько часов после того, как первый прибыл в страну во время второго этапа турне по четырем странам Латинской Америки. Двое мужчин пообещали и впредь поддерживать свою страну и осудили экономические санкции, наложенные на них Вашингтоном.

«Мы полностью поддерживаем позицию наших венесуэльских друзей», — сказал Лавров. «Это их страна… и мы будем поддерживать ее любым способом, чтобы венесуэльская экономика стала экономикой, независимой от давления со стороны США и других западных акторов».

Заявления Лаврова были переведены с русского на испанский переводчиком, предоставленным правительством.

Чиновники ознакомились с некоторыми из сотен соглашений между двумя странами в сфере финансов, энергетики, сельского хозяйства и других.

Гил и Лавров, которые также должны были встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, заявили, что их страна разрабатывает альтернативу SWIFT, системе, которая обеспечивает глобальные финансовые транзакции, но доступ к которой крупные российские банки потеряли в прошлом году. Эти банки были вырезаны из-за экономических санкций, введенных против России в начале войны на Украине в прошлом году.

Россия, наряду с Китаем, является безоговорочным союзником правительства Венесуэлы. Его поддержка позволила ему обойти разрушительные экономические санкции, направленные на изгнание Мадуро.

Глобальное падение цен на нефть за последнее десятилетие и бесхозяйственность правительства подтолкнули Венесуэлу к политическому, социальному и экономическому кризису, характерному для всего президентства Мадуро. Кризис подстегнул оппозиционное движение, поддерживаемое правительством США, которое при администрации Трампа сделало вытеснение Мадуро одним из своих главных внешнеполитических приоритетов и применило экономические санкции против государственной энергетической компании Венесуэлы, чтобы сохранить нефть страны — ее самый важный ресурс. важный ресурс — с некоторых западных рынков.

Администрация Байдена отменила некоторые санкции, а также дала понять, что готова ослабить санкции в обмен на конкретные шаги со стороны Мадуро, такие как обещание не блокировать ни одного кандидата, участвующего в праймериз оппозиции в конце этого года.

«Мы не предполагали смягчения санкций», — сказал Гилл журналистам.

Меры по оказанию помощи, уже принятые правительством США, включают разрешение нефтяному гиганту Chevron возобновить ограниченную добычу нефти в Венесуэле на шестимесячной пробной основе и исключение племянника первой леди Селии Флорес из списка лиц, подпадающих под санкции.

Лавров начал свое латиноамериканское турне в понедельник с остановки в Бразилии, где администрация президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы стремится одновременно развивать связи с Китаем, Европой и Соединенными Штатами, оставляя дверь открытой для России.

На этой неделе Лавров также посетит Кубу и Никарагуа.

Еще до того, как их объединила война против экономических санкций, Венесуэла наладила тесные отношения с Россией и приобрела вертолеты, истребители и автоматы Калашникова на миллионы долларов.