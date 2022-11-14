Министр иностранных дел России Сергей Лавров госпитализирован на саммите G20 на Бали.

Русский Министр иностранных дел Сергей Лавров был доставлен в больницу с проблемами со здоровьем после прибытия на саммит G20 в Каире. БалиОб этом сообщили в понедельник власти Индонезии.

Три индонезийских правительственных и медицинских чиновника сообщили Associated Press, что российский дипломат лечится на курорте острова. Но МИД России назвал эти сообщения «фейковыми новостями».

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова указала в Telegram, что она была с г-ном Лавровым.

«Вот с Сергеем Викторовичем в Индонезии, читаем запись и не верим своим глазам: оказывается, он в больнице», — рассказала она.

«Это, конечно, имитация акробатики. Ну, подождите, исключительно для мира».

Индонезийские официальные лица заявили, что Лавров лечился от болезни сердца.

Лавров является самым высокопоставленным российским политиком на саммите G20 после того, как президент Владимир Путин отказался от участия.

По сообщениям, он столкнется с резким осуждением за столом лидеров во время открытия сессии во вторник.

Это будет первая конфронтация между британским премьер-министром и российским официальным лицом после февральского вторжения в страну, и ожидается, что многие лидеры будут использовать свои вступительные речи для критики Лаврова и его правительства.

Россия входит в «Большую двадцатку». Впервые за 15-летнюю историю саммитов G-20 они встречаются во время крупной европейской войны, спровоцированной одним из ее участников.