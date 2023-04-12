Министр иностранных дел Сирии совершает свой первый визит в Саудовскую Аравию с 2011 года | Сирийские военные новости

Этот визит является последним признаком движения к восстановлению отношений между Сирией и Саудовской Аравией, когда Асад выходит из холода.

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Аль-Микдад прибыл с визитом в Королевство Саудовская Аравия, где отношения между Дамаском и Эр-Риядом развиваются, а вероятность восстановления отношений между двумя арабскими странами увеличивается.

Саудовские и сирийские государственные СМИ сообщили, что Микдад прибыл в Джидду в среду по приглашению министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана.

В заявлении министерства иностранных дел Саудовской Аравии говорится, что обе стороны проведут «обсуждение усилий по достижению политического решения сирийского кризиса, которое сохранит единство, безопасность и стабильность Сирии».

В заявлении добавлено, что они также обсудят «содействие возвращению сирийских беженцев на родину и обеспечение гуманитарного доступа в пострадавшие районы Сирии».

Это первый визит министра иностранных дел Сирии в Саудовскую Аравию с 2011 года, когда началась война в Сирии. Саудовская Аравия поддержала сирийскую оппозицию, но в последние месяцы отношения улучшились.

Президент Сирии Башар аль-Асад в значительной степени победил оппозицию при поддержке России и Ирана.

В последние несколько месяцев усилилось взаимодействие с Асадом, который с начала сирийской войны находится в изоляции.

Асад посетил ОАЭ и Оман в этом году, а Саудовская Аравия заявила в прошлом месяце, что начала переговоры с Дамаском о возобновлении консульских услуг.

Тем временем в пятницу Саудовская Аравия проводит встречу министров иностранных дел региона, чтобы обсудить возвращение Сирии в Лигу арабских государств.

В прошлом месяце официальные саудовские СМИ сообщили, что между Дамаском и Эр-Риядом ведутся переговоры о возобновлении консульских услуг после того, как в СМИ появились сообщения о возможном восстановлении отношений.

Дипломатические усилия набрали обороты после того, как в прошлом месяце Саудовская Аравия согласилась на сближение с Ираном, ключевым союзником сирийского правительства.