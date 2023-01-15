Министр иностранных дел Тайваня заявил, что Китай учится на вторжении России в Украину

Военнослужащие ВВС Китая маршируют перед истребителем J10C и истребителем-бомбардировщиком JH-7A2 китайской армии во время 13-й Китайской международной аэрокосмической выставки, также известной как Airshow China 2021, 29 сентября 2021 года в Чжухае. (Нг Хань Гуань/Associated Press – фото предоставлено)

Министр иностранных дел Тайваня заявил, что Китай, вероятно, рассчитывает на войну в Украине, чтобы обозначить возможное вторжение на остров.

Россия понесла большое количество потерь в Украине за последние месяцы. Хотя Россия утверждает, что на прошлой неделе ее войска захватили соледобывающий город Солидар на востоке Украины, линия фронта практически не отступила с момента последнего крупного отступления на юге два месяца назад.

Об этом CBC News заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву. Розмари Бартон вживую В интервью, вышедшем в эфир в воскресенье, он сказал, что Китай может рассчитывать на военные неудачи России, чтобы поддержать план вторжения на Тайвань.

«Я думаю, чему китайцы учатся на этом [the war in Ukraine] Это ослабление российской армии, чтобы она могла укрепиться в своем возможном будущем нападении на Тайвань».

часы | Министр иностранных дел Тайваня обсуждает угрозу со стороны Китая:

Конечно, это был бы неправильный урок, потому что война — это разруха.

Китай в среду возобновил свои угрозы нападения на Тайвань и предупредил, что иностранные политики, ведущие дела с самоуправляемым островом, «играют с огнем».

Эти заявления прозвучали в то время, когда на прошлой неделе остров посетили немецкие и литовские политики.

В новом году страна вновь привержена «защите суверенитета и территориальной целостности» и «разоблачению заговоров о независимости Тайваня», заявил представитель китайского Управления по делам Тайваня. Самоуправляемая демократия отделилась от материкового Китая в 1949 году.

Ряд иностранных законодателей — в т.ч. Канадские депутаты — Они посетили остров в последние месяцы, что спровоцировало демонстрацию военной силы Китая и Тайваня в Тайваньском проливе.

В конце декабря Китай направил в сторону Тайваня 71 самолет и семь кораблей — это крупнейшие учения такого рода в 2022 году.

Ву сказал, что Тайвань пытается нарастить свой военный потенциал, но настаивает на том, что остров не хочет войны с Китаем.

История продолжается

«Мы пытаемся предотвратить начало войны», — сказал он.

В отдельном интервью о розмари бартон вживую, Министр обороны Анита Ананд заявила, что Канада обеспокоена военными демонстрациями Китая в Тайваньском проливе.

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В опубликованной в ноябре стратегии федерального правительства для Индо-Тихоокеанского региона говорится, что «Канада будет выступать против односторонних действий, угрожающих статус-кво в Тайваньском проливе».

«Мы должны убедиться, что Канада имеет более широкое присутствие в этом регионе, и мы работаем с нашими союзниками, чтобы обеспечить существенное взаимодействие», — сказал Ананд Бартону.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в прошлом месяце, что он сомневается, что усиление военной напряженности в регионе приведет к вторжению.

Фабиан Хамахер/Reuters

«Мы наблюдаем повышенную воздушную активность в проливах, и мы наблюдаем повышенную активность надводных судов вокруг Тайваня», — сказал Остин. «Но означает ли это, что вторжение неизбежно, знаете ли, я серьезно в этом сомневаюсь. «

Но Бретт Бруен, бывший директор США по глобальному взаимодействию в администрации Обамы, сказал CBC News. силовая политика Что президент Китая Си Цзиньпин может выбрать небольшое вторжение, чтобы отвлечь внимание внутренней политики Китая.

Всего несколько недель назад в Китае действовала строгая политика «нераспространения коронавируса». Закрытия были широко распространены и очень ограничительны. Но в начале декабря, после серии гневных протестов и в ответ на неустойчивую экономику, Китай внезапно отменил строгие правила.

«если [Xi] «Он хочет укрепить внутреннюю поддержку, и мы можем увидеть, как он попытается совершить… небольшое вторжение на Тайвань», — сказал Бруен ведущему Дэвиду Кокрану. Бруен сказал, что целью может стать один из небольших островов между Тайванем и Китаем.

Восточное командование театра военных действий / Reuters

Об этом заявил посол Канады в ООН Боб Рэй на радио CBC. дом что, хотя неясно, вторгнется ли Китай на Тайвань, недавняя речь Си «крайне тревожит».

«Мы должны быть готовы ко всему, что бы ни случилось. Мы не должны быть наивными в этом», — сказал он ведущей Кэтрин Каллен.

Согласно заявлению Японии, во время остановки в Оттаве на прошлой неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал премьер-министру Джастину Трюдо, что он «хотел бы сотрудничать с Канадой для поддержания и укрепления мира и стабильности» в Индо-Тихоокеанском регионе. Посольство.

Во время пресс-конференции после встречи с Трюдо Кишида сказал, что Япония и Канада «полностью согласны» с тем, что не должно быть никаких попыток изменить международный «статус-кво» с помощью насилия, хотя он конкретно не упомянул Тайвань.

«Такого не должно быть нигде, в том числе и в Азии», — сказал он.