Министр иностранных дел Трасс вступает в гонку за пост премьер-министра Великобритании

Одиннадцать кандидатов вели предвыборную кампанию за пост премьер-министра

Налоговые планы обрисовывают в общих чертах раннюю стадию дебатов о лидерстве

Правила замены премьер-министра Джонсона будут объявлены в понедельник

ЛОНДОН (Рейтер) — 11 кандидатов, претендующих на смену Бориса Джонсона на посту премьер-министра, узнают график выборов нового британского лидера в понедельник, поскольку конкуренция становится все более нестабильной, ожесточенной и вызывающей разногласия.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала последним громким именем, представившим себя, повторив обещания своих соперников о снижении налогов и заявив, что она будет придерживаться жесткой линии в отношении президента России Владимира Путина.

Джонсон был вынужден уйти в отставку в прошлый четверг после того, как его правительство рухнуло из-за серии скандалов.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Соревнование за лидерство в правящей Консервативной партии, победитель которого становится премьер-министром. Цель состоит в том, чтобы найти преемника к началу сентября.

Законодатели должны будут сократить число кандидатов до двух последних к 21 июля, прежде чем летом состоится голосование по почте для 200 000 членов Консервативной партии.

Боб Блэкман, депутат-консерватор и член Исполнительного комитета 1922 года, который устанавливает правила, заявил, что процесс завершится в понедельник вечером.

Он предсказал, что кандидаты получат поддержку около 20 депутатов, чтобы продолжить первый тур голосования до того, как будут приняты решения по последним двум бюллетеням.

Уже битва за высшую должность стала личной.

Бывший министр финансов Саджид Джавид, один из кандидатов, раскритиковал то, что он назвал «ядовитыми сплетнями» и «заметками о нападках», брошенными некоторыми его коллегами в выходные.

«Это не «Карточный домик» и не «Игра престолов», и люди, которые здесь только потому, что им нравится игра, оказались не в том месте», — сказал он. «Это время сплочения, а не разделения».

Гонка последовала за одним из самых бурных периодов в современной британской политической истории, когда более 50 министров и помощников правительства ушли в отставку, осудив характер, честность и неспособность Джонсона говорить правду.

Поскольку многие законодатели недовольны тем, что опальный Джонсон остается на своем посту до тех пор, пока не будет найден преемник, партия надеется ускорить избирательный процесс.

снижение налогов

Вопрос о снижении налогов быстро стал центральной битвой в гонке, поскольку почти все кандидаты обещали снизить налоги на бизнес или личные налоги.

Трасс, которая занимала министерские должности в ряде правительственных ведомств, включая торговлю, юстицию и казначейство, предложила свою речь, заявив, что это будет отражать недавнее повышение взносов в национальное страхование, и отметила снижение корпоративного налога.

Соперники Джереми Хант и Джадд пообещали снизить корпоративный налог, а бывший министр обороны Пенни Мордаунт пообещала сократить топливные сборы.

Бывший министр финансов Риши Сунак является лидером, но единственным кандидатом, который преуменьшает вероятность неминуемого снижения налогов, говоря, что принятие «удобных сказок» ухудшит положение будущих поколений.

Это побудило его соперников атаковать его экономические показатели после того, как налоговое бремя поднялось до самого высокого уровня с 1950-х годов. Депутат подтвердил, что файл с критикой деятельности Сунака был распространен в группах законодателей в WhatsApp.

«Экономика воображения».

Надим аз-Захави, министр финансов, назначенный в результате беспорядков на прошлой неделе, сказал, что его соперники также стали мишенью после того, как в СМИ появились вопросы о личных финансах и налоговой отчетности бывшего бизнесмена.

Тому, кто выиграет гонку, будет трудно сделать выбор.

Британская экономика сталкивается с стремительно растущей инфляцией, высоким уровнем долга и низкими темпами роста, поскольку люди борются с самой серьезной нагрузкой на свои финансы за последние десятилетия, и все это на фоне энергетического кризиса, усугубленного войной на Украине, которая привела к росту цен на топливо.

Что касается вопроса иммиграции, все основные кандидаты в лидеры обязались поддерживать политику правительства по отправке лиц, ищущих убежища, в Руанду, что показывает, как партия в последние годы сместилась вправо в политическом спектре.

Среди других кандидатов — генеральный прокурор Суила Браверман, председатель парламентского комитета по иностранным делам Том Тугендхат и министр транспорта Грант Шаппс.

Один член парламента от консерваторов сказал, что он был поражен тем, как много его людей приняли участие в борьбе за лидерство.

«Меня не должны удивлять амбиции и заблуждения некоторых моих коллег, но я удивляюсь», — сказал он. «Я ожидаю, что мы очень быстро сократим список кандидатов».

Лидер лейбористской оппозиции Кейр Стармер в своем выступлении нацелился на «гонку вооружений для вымышленной экономики» кандидатами в лидеры от консерваторов, заявив, что более 200 миллиардов фунтов стерлингов (239 миллиардов долларов) обязательств, взятых на выходных, не были профинансированы.

Джонсон отказался принять кого-либо из кандидатов.

(доллар = 0,8357 фунта)

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Дополнительные репортажи Movija M и Кайли Макклеллан; Монтаж Ангуса МакСвана и Хью Лоусона

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.