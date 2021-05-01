Министр иностранных дел Энтони Блинкен направляется в Украину, чтобы оказать поддержку после того, как Россия выразила опасения по поводу вторжения

Главный американский дипломат направляется в Украина Следующая неделя.

Следующая неделя. Эта поездка последовала за наращиванием российской военной мощи, вызвавшим опасения вторжения.

В МИД заявили, что поездка была направлена ​​на демонстрацию поддержки Украины перед лицом российской агрессии.

Министерство Иностранных Дел Энтони Блинк Он планирует посетить Украину на следующей неделе в качестве доказательства поддержки после недавнего наращивания Россия Войска на границе с Украиной, которые вызывают опасения возможного вторжения.

Блинкин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время поездки, которая, как говорится в заявлении МИД, «подтверждает твердую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии».

«Это также будет способствовать дальнейшему прогрессу в украинской программе институциональных реформ, в частности, о мерах по борьбе с коррупцией, которые необходимы для обеспечения демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего», – говорится в заявлении. Это будет третья поездка Блинкина за границу с тех пор, как он стал главным дипломатом США. Украина ведет борьбу с поддерживаемыми Кремлем повстанцами на востоке Донбасса с 2014 года, когда воевал президент России. Президент России Владимир Путин Односторонняя аннексия Крыма. Кровавый конфликт унес более 13 000 жизней и остается предметом разногласий между Москвой и Западом.

Совсем недавно Россия мобилизовала около 100 000 военнослужащих вдоль восточной границы Украины и в Крыму, что вызвало тревогу в Европе и Вашингтоне. После нескольких недель напряженности из-за наращивания военной мощи Путин в своем выступлении в прошлый четверг предупредил, что любой, кто угрожает безопасности России, будет “Сожалеть” Он она.

На следующий день, Россия внезапно объявила Он отводил свои силы от границы с Украиной. «Сокращение сил на наших границах пропорционально снижает напряженность», – сказал Зеленский. Твитнуть В ответ на рекламу. Украинский лидер добавил, что Украина «всегда бдительна», но «приветствует любые шаги по сокращению военного присутствия» и «успокоению ситуации» на Донбассе.

Объявления