Министр Ирландии: Российское вторжение в Украину и право вето подрывают Совет безопасности

Министр иностранных дел Ирландии заявил, что право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН и вторжение России в Украину подорвали работу Совета.

Саймон Ковени сказал, что, несмотря на «множество» негативных моментов, он считает, что Ирландия оказывала «постоянное и положительное влияние» в течение двух лет своего пребывания в совете.

Он также сказал, что Ирландия «обсуждает» механизм тройного замка, который является частью интенсивных ирландских дебатов по поводу защиты и нейтралитета.

Ирландия провела кампанию, и за нее проголосовали, чтобы занять позицию в Совете Безопасности — группе из 15 стран, целью которой является предотвращение и урегулирование конфликтов и войн по всему миру.

В последние годы совет подвергался критике за то, что он был беззубым дискуссионным клубом и не продвигал мир или конфликт быстро и осмысленно.

Эта критика усилилась, когда один из пяти постоянных членов Совета, Россия, вторглась в Украину в начале этого года и появились доказательства того, что Россия неоднократно нацеливалась на мирных жителей.

Выступая в рамках мероприятия, организованного IIEA, г-н Ковени признал, что это было «фундаментальным противоречием» правления, которое подорвало его.

Он сказал: «Вы можете сосредоточиться на минусах, а их много… У нас есть член Совета Безопасности — военная сверхдержава, — который ежедневно преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, и мы не пытаемся это скрыть».

«Во многих отношениях это очень фундаментальное противоречие, которое подрывает доверие к Совету Безопасности».

Он сказал, что право вето, предоставленное пяти постоянным членам — России, США, Китаю, Франции и Великобритании — «подрывает доверие к Совету Безопасности».

Он добавил: «Я думаю, что во многом эта критика оправдана, должен сказать. Я думаю, что право вето коренным образом подрывает доверие к Совету Безопасности, особенно когда им злоупотребляют, что часто имеет место».

История продолжается

Он сказал, что Ирландия поддержит предложение, ограничивающее право вето в случаях нарушения международного гуманитарного права.

Он добавил: «Я должен быть честным, пытаться договориться прямо сейчас даже по вещам, которые, по вашему мнению, напрямую связаны с обеспечением мира и безопасности, сложно из-за напряженности между пятью (постоянными) государствами-членами».

«Иногда это напряжение распространяется и на остальные 10», — сказал он, добавив, что снятие вето «нереалистично в данный момент».

Что касается вторжения России в Украину, Ковени сказал: «Я думаю, что эта война коренным образом подорвала сплоченность в Совете Безопасности».

Он добавил, что большинство кризисов, происходящих в мире, связаны с интересами постоянных членов.

«Сегодня это Россия, но в будущем она может стать еще одной из пяти стран, которые заинтересованы в предотвращении вмешательств, которые могут быть необходимы для защиты людей».

Он сказал, что в условиях растущей политической неопределенности следует рассмотреть механизм тройной блокировки в Ирландии.

В соответствии с этим механизмом согласие правительства Ирландии, Дейла и Организации Объединенных Наций должно быть предоставлено ирландским силам для участия в миротворческих миссиях за границей.

«Я думаю, что нам нужно подумать о тройном замке. Я думаю, что нам все еще нужно заверение в принятии решений, что Ирландия думает независимо и действует таким образом, который, безусловно, соответствует духу мандата ООН или что-то в этом роде, но это кое-что, что я хотел бы изучить с нашим комитетом по иностранным делам, потому что я хотел бы иметь … как можно ближе к соглашению между всеми сторонами».

Г-н Ковени сказал, что, несмотря на напряженность в совете, Ирландия добилась прогресса в некоторых приоритетах, которые они поставили перед собой.

Он сказал, что Ирландия работала с Мексикой над влиянием конфликта на женщин, с Нигерией над вопросами климатической безопасности и с Норвегией над сохранением открытыми ключевых ворот помощи в северную Сирию.

О Сирии г-н Ковени сказал: «Как мир допустил, чтобы конфликт в Сирии продолжался в течение 14 лет? Это просто невероятный позор… Когда будет писаться история, будет много справедливой критики того, как Сирии было разрешено участвовать в конфликте». … Я не уверен, что кто-то хорошо из этого выйдет».

Он сослался на работу Ирландии над принятой переходной резолюцией о миротворческих операциях, которая обеспечивает выполнение определенных условий перед уходом миротворцев.

«Я не сомневаюсь, что мы оказываем постоянное и положительное влияние», — сказал он.

«Мы были близки с Соединенным Королевством в Совете Безопасности, мы были очень близки с Францией, временами мы были очень близки с Соединенными Штатами, мы очень тесно сотрудничали с африканскими странами, Кенией, когда они были там, Нигером, когда они были там. .

«Каждый месяц мы очень активно высказывались о Палестине, и в Европейском Союзе есть страны, которые придерживаются совершенно разных взглядов на это, но мне хотелось бы думать, что мы последовательны».