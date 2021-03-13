Министр: Количество стран, осуждающих Россию в отношении Крыма, находится на рекордном уровне | Новости

Выступая на видео-встрече Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) на высоком уровне по этой теме в пятницу днем, Лимитц отметил: «Год назад у нас было семь спонсоров. [in condemning the Crimean annexation]В этом году встречу поддержали 23 страны – историческая фигура, посылая явный сигнал осуждения России. Многие страны интересуются тем, что происходит в Крыму ».

Эстония находится на втором году своего двухлетнего непостоянного мандата в Совете Безопасности. Россия является постоянным членом, наследием после распада Советского Союза, который также был постоянным членом Совета Безопасности ООН.

На пятничной встрече, которую можно полностью просмотреть здесь, в Организации Объединенных Наций были представлены представители более 30 стран, в том числе 12 министров иностранных дел или заместителей министров иностранных дел.

Министр иностранных дел Лимитс возглавил встречу, посвященную седьмой годовщине аннексии Автономной Республики Крым вместе с прибрежным городом Севастополем (который с 2014 года находится в ведении России отдельно от остальной части Крыма – ред.). . Эстония принимала у себя заседание Совета Безопасности ООН на ту же тему год назад, когда Урмас Ренслоо был министром иностранных дел.

Пределы относятся к ухудшению ситуации с правами человека в оккупированном регионе.

Она сказала: «Давление оккупационных сил на крымских татар и украинцев, проживающих на полуострове, становится все более репрессивным».

«Целью этого преследования является, с одной стороны, подавление любой гражданской активности, а с другой стороны, заставить коренное население покинуть полуостров».

Посол Эстонии в ООН Свен Юргенсон заявил на встрече, что коллективная милитаризация Крыма Россией также пагубно сказалась на естественной среде обитания и культурном наследии, в то время как закрытие торговых путей в Азовском регионе и на Черном море имело негативные последствия. то же самое и для украинской экономики.

Лимитс сообщил, что большое количество людей перебралось в Крым или перебралось туда из Российской Федерации.

Она отметила, что «само собой разумеется, что это нарушает как Женевскую конвенцию, так и Устав Организации Объединенных Наций».

Лимиты также призвали Россию вывести войска из региона и освободить политических заключенных.

Шесть стран в Совете Безопасности ООН – Франция, Великобритания и США (постоянные члены), а также Ирландия и Норвегия (непостоянные члены) – присоединились к 18 другим странам в Организации Объединенных Наций, включая Канаду, Грузию, Германию. , Латвия, Литва, Польша и сама Украина.

С основным докладом выступила помощник Генерального секретаря по правам человека в Нью-Йорке Илзе Брандс Керес.

Заявление Эстонии можно прочитать полностью Здесь.

Полное видео пятничной встречи можно посмотреть здесь.

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