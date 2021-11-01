Министр: Многие были убиты в результате ракетного обстрела мечети хуситами | Новости хуситов

Министр информации сообщил, что две баллистические ракеты поразили мечеть и религиозную школу в провинции Мариб, убив и ранив 29 человек.

По словам министра информации Йемена, в результате ракетного удара хуситов по йеменской провинции Мариб было убито и ранено 29 мирных жителей, включая женщин и детей.

Муаммар аль-Эриани написал в Твиттере в понедельник, что две баллистические ракеты, использованные при нападении, поразили мечеть и религиозную школу.

В офисе губернатора Мариба заявили, что нападение произошло поздно в воскресенье.

Поддерживаемые Ираном хуситы не сразу взяли на себя ответственность.

В последние месяцы обострились столкновения между правительственными войсками и хуситами. Организация Объединенных Наций сообщает, что около 10 000 человек были перемещены в сентябре в результате боевых действий в Марибе, последнем оплоте на севере всемирно признанного правительства. Она просит гуманитарный коридор для помощи.

Война в Йемене и последовавший за ней экономический коллапс, а также ограничения на импорт в районы, контролируемые хуситами, вызвали то, что Организация Объединенных Наций называет крупнейшим гуманитарным кризисом в мире, когда 16 миллионов человек столкнулись с голодом.

Коалиция сил во главе с Эр-Риядом вмешалась в Йемен в марте 2015 года после того, как хуситы, поддерживающие Иран, изгнали поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из столицы Саны в конце 2014 года. Хуситы говорят, что они борются с коррумпированным режимом и иностранной агрессией.

В октябре группа хуситов заявила, что она захватила новую территорию в богатых энергоресурсами провинциях Шабва и Мариб – достижения подтверждены источниками – и начала наступление, которое может еще больше осложнить международные мирные усилия.