Министр нефти Индии получил из первых рук опыт работы на судостроительном заводе «Звезда» в России

Индийская делегация во главе с министром нефти и природного газа Хардипом Пури посетила верфь «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края России, открыв новую главу в двустороннем стратегическом партнерстве. Крупнейшая верфь Индии Mazagon Docks Limited будет сотрудничать с «Звездой» в строительстве некоторых из самых важных коммерческих судов в мире.

В ходе визита представители «Роснефти» (крупнейшая российская нефтяная компания) проинформировали делегацию о ходе реализации проекта строительства судоремонтного завода в «Звезде» и его основных объектов.

В 2019 году верфь “ Звезда ” посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди. «В 2019 году, когда я посетил Владивосток для участия в форуме, я объявил о приверженности Индии проведению политики на Дальнем Востоке», – сказал Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) на прошлой неделе. «Эта политика – очень важная часть нашего особого и привилегированного стратегического партнерства с Россией».



В этом контексте Моди сослался на соглашение между Звездой и индийской верфью Mazagon Dock Shipbuilders Limited, которое было заключено с целью взаимодействия в области гражданского судостроения, и в частности для обмена опытом и передовой практикой.

Верфь в «Звезде» строится консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью» по поручению президента РФ. Новые технологические решения, примененные при его строительстве, сделают его одной из самых современных верфей в мире.

Верфь «Звезда» будет завершена в 2024 году и строится в два этапа. Введены в эксплуатацию расширенные объекты Фазы 1, в том числе цех по изготовлению корпусов, покрасочные цеха, открытые маршруты тяжелой механической обработки, оснащенные уникальными лебедками, усовершенствованной системой самоходной трансмиссии и погрузочной баржей.

Введенные в эксплуатацию объекты позволили начать строительство ряда судов, в том числе современных танкеров Aframax, не дожидаясь завершения строительства второй очереди.

В ходе визита индийская делегация увидела нефтеналивной танкер Aframax, который 2 сентября был спущен на плаву и отбуксирован к причалу для проведения испытательного этапа швартовки. Этот корабль стал вторым в серии из 12 крупных танкеров дедвейтом 114 тыс. Тонн. Главный танкер Владимир Мономах был передан заказчику в декабре 2020 года.

Танкер класса «Афрамакс» построен на тяжелом открытом складе. Этот сложный инженерный объект – один из крупнейших в мире и самый крупный в России. В состав ложи входят три килевые гусеницы с уникальной системой самоходной трансмиссии.

Склады оборудованы четырьмя 100-тонными портальными мостами, двумя 320-тонными мостовыми кранами, первыми в своем роде для российских верфей, и краном Goliath грузоподъемностью 1200 тонн. Для сравнения: максимальная грузоподъемность кранов на других верфях России составляет всего 500 тонн.

Погрузочная баржа «Вымпел» – важнейшая составляющая верфи. Это позволяет “Звезде” заниматься судостроительными заказами, которые ранее не могли выполняться на российских верфях. Баржа имеет безопорную конструкцию и позволяет продольную качку судов трех разных основных линий на верфи и поперечную качку морских сооружений.

Погрузочная баржа предназначена для размещения крупнотоннажных плавсредств длиной 300 метров и шириной более 50 метров, а также морских сооружений, включая буровые установки и их элементы, с обеспечением высокого качества и безопасности спуска на воду.

В декабре 2020 года спущено на воду первое многоцелевое судно снабжения ледового класса «Катерина Великая» (Ледокол 7). Это флагман серии из четырех кораблей, посвященных «Роснефти». Параллельно на заводе продолжаются работы по постройке еще трех кораблей этой серии.

Кроме того, на территории завода «Звезда» создан завод Sapphire Pod Drive. На предприятии уже освоено производство приводов мощностью 7,5 МВт. Гондольные двигатели являются основным компонентом системы питания корабля. Разработанная конструкция привода обеспечивает высокое качество льда и маневренность морских судов в период навигации по Северному морскому пути и позволяет работать в суровых ледовых условиях.

Сухой док – уникальный объект на Звезде, построенный с опережением графика и готовый к эксплуатации. Технические параметры сухого дока позволят строить большинство современных и будущих типов кораблей практически без ограничений по тоннажу и весу на спуске. Причал с размерами 485 x 114 x 14 метров является единственным в своем роде сооружением в России и одним из крупнейших в мире оффшорных гидротехнических сооружений.

Объекты второй очереди после ввода в эксплуатацию расширят возможности верфи «Звезда» и позволят без ограничений строить корабли и морские объекты. Объекты второго этапа включают крупнейший в России сухой док и дополнительные производственные цеха полного цикла для крупнотоннажного судостроения и морских объектов.

Индийские компании уже давно являются партнерами «Роснефти» по развитию комплексной формы сотрудничества в энергетической отрасли – от добычи до переработки и реализации нефтепродуктов. В число проектов, которые они совместно разрабатывают в России, входят «Ванкорнефть», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и добычные проекты «Сахалин-1». «Роснефть» также является поставщиком углеводородов в Индию и акционером индийской Nayara Energy.

«Эти проекты позволили нам стать лидерами инвестиционного сотрудничества между Россией и Индией. Объем взаимных инвестиций в проекты, в которых участвовали« Роснефть »и индийские партнеры, превышает $ 17 млрд. Это более половины от совокупного российско-индийского сотрудничества. Как сообщил генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин: «В ходе встречи с компанией Puri, состоявшейся 1 сентября, речь шла о реализации совместных проектов, развитии сотрудничества в области добычи нефти и газа, нефтепереработки, нефтехимии и реализации углеводородов. .