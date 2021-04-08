Министр обороны Великобритании заявил, что Великобритания готова противостоять «частной армии Путина»

Двое мужчин были заключены в тюрьму в 2014 году после катастрофы. Все бойцы Славянского легиона были освобождены, в том числе человек по имени Дмитрий Уткин, бывший член ГРУ украинского происхождения, который создал новую роту с несколькими бывшими бойцами Moran Security Group.

Под патронатом Евгения Пригожина фанат Третьего рейха Уткин назвал новую организацию «Группой Вагнера» в честь любимого композитора Гитлера.

Уткин был сфотографирован на приеме в Кремле 9 декабря 2016 года, где он был награжден Медалью Мужества за предполагаемые заслуги перед Украиной, по данным Центра стратегических и международных исследований.

Помимо группы Вагнера, Пригожин считается спонсором Санкт-Петербургского агентства интернет-исследований, фабрики, которая, как считается, несет ответственность за производство дезинформации и вмешательство демократических институтов в странах, считающихся враждебными Москве.

Власти США наложили санкции на Пригожина за использование фальшивых онлайн-аккаунтов и дезинформацию с целью повлиять на президентские выборы в США 2016 года и промежуточные выборы 2018 года.

«Министерство финансов нацелено на частные самолеты, яхты и связанные с ними клиентские компании Евгения Пригожина, российского спонсора Агентства интернет-исследований и его попыток саботировать американские демократические процессы», – заявил тогда министр финансов Стивен Мнучин.

В ответ Пригожин сказал: «Американцы очень впечатлительные люди; они видят то, что хотят видеть. Я нисколько не расстроен, потому что я в этом списке. Если они хотят увидеть дьявола, пусть увидят».

В октябре 2019 года в российских СМИ и социальных сетях появились слухи о том, что Пригожин погиб в авиакатастрофе российского военного самолета в Демократической Республике Конго.

Однако никаких доказательств, подтверждающих это утверждение, так и не было представлено, и хотя кажется, что Пригожин не появлялся на публике с тех пор, он никогда не был публичной фигурой, сказал профессор Мартин.

«На данный момент разумно предположить, что он еще жив».