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Министр обороны России Сергей Шойгу был отстранен Путиным

30 августа, 2022
Vsevolod Egorov

По данным британской разведки, министр обороны России Сергей Шойгу был отстранен от должности президентом Владимиром Путиным за то, что ему не удалось добиться быстрой и решительной победы в войне на Украине.

В понедельник министерство обороны Великобритании выпустило разведывательный бюллетень со ссылкой на сообщения независимых российских СМИ о том, что военное командование напрямую информировало Путина о ходе войны, которая уже седьмой месяц застопорилась.

Обвинение также было внесено в твиттер. «Российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт войны, регулярно высмеивают Шойгу за его неумелое и оторванное от реальности руководство».

Британская разведка предположила, что Шойгу, который много лет проработал в строительной отрасли, прежде чем заняться политикой, «возможно, долго пытался избавиться от репутации человека, не имеющего значительного военного опыта».

67-летний Шойгу, который возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям с 1991 по 2012 год, является самым долгим министром в российском правительстве, которого Путин назначил главой Министерства обороны.

Сообщается, что президент России Владимир Путин (слева) отстраняет министра обороны Сергея Шойгу из-за затянувшейся войны на Украине. Оба сделали снимок 15 августа.
Рейтер

В этой должности Шойгу руководил аннексией Крыма Россией в 2014 году. Он долгое время считался близким союзником и доверенным лицом Путина, а также членом узкого ближайшего окружения сильного человека.

В шестимесячную годовщину войны, которая на прошлой неделе совпала с днем ​​независимости Украины, Шойгу заявил, что Россия намеренно замедлила свою военную кампанию, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения.

Шойгу, выступая на совещании министров обороны в рамках Шанхайской организации сотрудничества, пообещал, что так называемая военная операция Кремля «идет по определенному плану» и что «все цели будут достигнуты».

Но глава украинской военной разведки Кирилл Буданов утверждал, что настоящей причиной замедления стало «моральное и физическое истощение» вторгшихся солдат в результате боевых действий, в результате которых, по последним западным оценкам, погибло более 47 000 человек и тысячи дорогостоящих единиц военной техники. оборудование.

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Британская разведка заявила, что российские офицеры и солдаты могли издеваться над Шойгу. "Бесполезный" Лидерство.
Британская разведка сообщила, что российские офицеры и солдаты могли высмеивать Шойгу за его «бесполезное» руководство.
АП
Кремль заявил, что Шойгу посетит зону боевых действий в Украине в июне, чтобы вручить солдатам медали.
Кремль заявил, что Шойгу посетит зону боевых действий в Украине в июне, чтобы вручить солдатам медали.
АП

В первые недели войны Шойгу исчез из поля зрения общественности на несколько недель, что вызвало слухи о том, что у него случился сердечный приступ.

В конце июня Кремль опубликовал видео, на котором Шойгу посещает российские войска, воюющие на Украине.

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