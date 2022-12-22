Министр обороны РФ признает, что его армия не была готова и нуждается в 1,5 млн солдат для обеспечения своей «безопасности» — London Business News

Министр обороны России Сергей Шойгу признал, что когда Владимир Путин отдал приказ о так называемой «специальной военной операции» на Украине, они не были готовы.

Шойгу сказал, что его министерство «испытывало некоторые трудности» при мобилизации, поскольку российские силы не были готовы, а их «недостатки» исправлялись «на ходу».

Выступая в Москве, министр обороны России сказал: «С началом частичной мобилизации Минобороны России столкнулось с некоторыми трудностями.

Подробнее о русско-украинской войне:

Система мобилизационной подготовки сама по себе не была полностью приспособлена к новым экономическим отношениям.

Поэтому с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями по оповещению и призыву граждан запаса.

«Все недостатки приходилось исправлять на ходу».

Россия преодолела мрачную отметку в более чем 100 000 солдат, погибших в бою после 10 месяцев войны.

Украинское правительство официально подтвердило гибель 100 400 российских военнослужащих, а также тысяч единиц военной техники.

Защита украинского аккаунта в Твиттере высмеяла Москву из-за того, что они называют «мрачным юбилеем».

Кроме того, за 10 месяцев тотальной войны наград удостоилось 100 000 солдат, — российский #DefMin Сергей Шойгу.

«Какое удивительное совпадение».

Ссылаясь на голливудский фильм 1990 года «Один дома», которого сыграл Маколей Калкин, аккаунт в Твиттере написал: «Вы все сдаетесь?

Или вы жаждете большего? Кевин Маккалистер.

Министр обороны Москвы заявил в среду, что России потребуется армия численностью 1,5 млн человек, чтобы «обеспечить выполнение задач по обеспечению безопасности России».