Министр обороны России Сергей Шойгу признал, что когда Владимир Путин отдал приказ о так называемой «специальной военной операции» на Украине, они не были готовы.
Шойгу сказал, что его министерство «испытывало некоторые трудности» при мобилизации, поскольку российские силы не были готовы, а их «недостатки» исправлялись «на ходу».
Выступая в Москве, министр обороны России сказал: «С началом частичной мобилизации Минобороны России столкнулось с некоторыми трудностями.
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Система мобилизационной подготовки сама по себе не была полностью приспособлена к новым экономическим отношениям.
Поэтому с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями по оповещению и призыву граждан запаса.
«Все недостатки приходилось исправлять на ходу».
Россия преодолела мрачную отметку в более чем 100 000 солдат, погибших в бою после 10 месяцев войны.
Украинское правительство официально подтвердило гибель 100 400 российских военнослужащих, а также тысяч единиц военной техники.
Защита украинского аккаунта в Твиттере высмеяла Москву из-за того, что они называют «мрачным юбилеем».
Кроме того, за 10 месяцев тотальной войны наград удостоилось 100 000 солдат, — российский #DefMin Сергей Шойгу.
«Какое удивительное совпадение».
Ссылаясь на голливудский фильм 1990 года «Один дома», которого сыграл Маколей Калкин, аккаунт в Твиттере написал: «Вы все сдаетесь?
Или вы жаждете большего? Кевин Маккалистер.
Министр обороны Москвы заявил в среду, что России потребуется армия численностью 1,5 млн человек, чтобы «обеспечить выполнение задач по обеспечению безопасности России».
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