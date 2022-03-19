Министр обороны США Ллойд Остин заявил CNN, что Россия допустила «промахи» во время вторжения в Украину.

Давая оценку российским силам, Остин сказал корреспонденту CNN Дону Лемону в эксклюзивном интервью, проведенном в болгарской столице Софии, что русские «наступали не так быстро, как им хотелось бы».

Остин сказал CNN, что русские «страдали от материально-технической поддержки» и что он не видел никаких доказательств «хорошего использования тактической разведки» или «интеграции возможностей авиации с наземным маневром».

«Есть ряд вещей, которые мы ожидаем увидеть, но которые мы просто не видели. И у русских действительно есть некоторые проблемы — они поставили нам некоторые проблемы. Таким образом, многие из их предположений не подтвердились, поскольку они этот бой».

С тех пор, как почти месяц назад началось вторжение в Украину, российские войска начали разбомбили и уничтожили Большие части городов, в том числе Мариуполь и Харьков, но Украине удалось помешать России захватить обширные территории страны, включая столицу Киев.

«Я думаю (Россия) вообразила, что они собираются двигаться очень быстро и очень быстро, чтобы захватить столицу. Они не могли этого сделать», — сказал глава Пентагона. Перед лицом ожесточенного сопротивления Украины ее вторжению Россия также имеет дело с низким боевым духом войск и Изо всех сил пытаясь пополнить запасы тысяч солдат в стране, сообщили представители США и НАТО CNN на этой неделе. Остина также спросили о позиции Китая в отношении войны. Россия также запросила военную поддержку и экономическую помощь у Китая, сообщили CNN на этой неделе два американских чиновника. Согласно дипломатической телеграмме США к союзникам, Китай продемонстрировал некоторую готовность оказать помощь России. И Россия, и Пекин отвергли любые подобные запросы. В пятницу президент Джо Байден попытался отговорить президента Китая Си Цзиньпина от помощи России, предупредив своего китайского коллегу во время 110-минутного видеозвонка о «последствиях и последствиях» для Пекина, если он окажет материальную поддержку Москве. READ Путин скоро признает мятежные регионы Украины Остин сказал CNN, что «трудно сказать», что будет делать Китай, и отказался строить предположения. «Я надеюсь, что Китай не поддержит этот гнусный поступок Путина, и я надеюсь, что они признают необходимость уважать суверенную территорию», — сказал он CNN, добавив: «Мы ясно дали понять, что если они это сделают, мы считаем, что это плохой выбор». .» Тем временем Соединенные Штаты предоставили Украине финансовую и военную помощь в ее борьбе с Россией, в том числе дополнительные 800 миллионов долларов в виде помощи в области безопасности, о которых Байден объявил на этой неделе, но не помогли создать бесполетную зону над Украиной в своем стремлении. Избегайте непосредственного участия в конфликте. Остин сказал CNN, что Байден «очень ясно дал понять, что мы не будем участвовать в войне с Россией на Украине». Министр обороны сказал, что если Соединенные Штаты создадут бесполетную зону, это потребует контроля над небом, поражения российских самолетов и уничтожения авиационных систем в Украине, Беларуси и России. «Это означает, что мы ведем борьбу с Россией. Это две ядерные страны, и никто не хочет, чтобы они вступали в конфликт. Это нехорошо для региона. Это нехорошо для всего мира», — сказал он. Он сказал, что Соединенные Штаты сосредоточены на оказании такой помощи Украине, которая, «мы знаем, имеет значение», и мы делаем «все возможное, чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО». Эта история была дополнена дополнительными подробностями в пятницу..