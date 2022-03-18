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Министр обороны США Ллойд Остин заявил CNN, что Россия допустила «промахи» во время вторжения в Украину.

18 марта, 2022
Toma Kulikov

Вы можете посмотреть полное интервью с министром обороны Ллойдом Остином в программе «Don Lemon Tonight» в 22:00 по восточноевропейскому времени на канале CNN.

Давая оценку российским силам, Остин сказал корреспонденту CNN Дону Лемону в эксклюзивном интервью, проведенном в болгарской столице Софии, что русские «наступали не так быстро, как им хотелось бы».

Остин сказал CNN, что русские «страдали от материально-технической поддержки» и что он не видел никаких доказательств «хорошего использования тактической разведки» или «интеграции возможностей авиации с наземным маневром».

«Есть ряд вещей, которые мы ожидаем увидеть, но которые мы просто не видели. И у русских действительно есть некоторые проблемы — они поставили нам некоторые проблемы. Таким образом, многие из их предположений не подтвердились, поскольку они этот бой».

С тех пор, как почти месяц назад началось вторжение в Украину, российские войска начали разбомбили и уничтожили Большие части городов, в том числе Мариуполь и Харьков, но Украине удалось помешать России захватить обширные территории страны, включая столицу Киев.

«Я думаю (Россия) вообразила, что они собираются двигаться очень быстро и очень быстро, чтобы захватить столицу. Они не могли этого сделать», — сказал глава Пентагона.

Перед лицом ожесточенного сопротивления Украины ее вторжению Россия также имеет дело с низким боевым духом войск и Изо всех сил пытаясь пополнить запасы тысяч солдат в стране, сообщили представители США и НАТО CNN на этой неделе.
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