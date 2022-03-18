Министр обороны США Ллойд Остин заявил CNN, что Россия допустила «промахи» во время вторжения в Украину.

Вы можете посмотреть полное интервью с министром обороны Ллойдом Остином в программе «Don Lemon Tonight» в 22:00 по восточноевропейскому времени на канале CNN.

Давая оценку российским силам, Остин сказал корреспонденту CNN Дону Лемону в эксклюзивном интервью, проведенном в болгарской столице Софии, что русские «наступали не так быстро, как им хотелось бы».

Остин сказал CNN, что русские «страдали от материально-технической поддержки» и что он не видел никаких доказательств «хорошего использования тактической разведки» или «интеграции возможностей авиации с наземным маневром».

«Есть ряд вещей, которые мы ожидаем увидеть, но которые мы просто не видели. И у русских действительно есть некоторые проблемы — они поставили нам некоторые проблемы. Таким образом, многие из их предположений не подтвердились, поскольку они этот бой».

С тех пор, как почти месяц назад началось вторжение в Украину, российские войска начали разбомбили и уничтожили Большие части городов, в том числе Мариуполь и Харьков, но Украине удалось помешать России захватить обширные территории страны, включая столицу Киев.