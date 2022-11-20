Министр обороны Финляндии посещает Японию: октябрь 2022 г.

Согласно рассказу, который я опубликовал Министерство обороны Японии Министр обороны Финляндии посетил Японию и встретился с министром обороны Японии 26 октября 2022 года.

26 октября 2022 года министр обороны Хамада и министр обороны Какконен провели в 10:15 в течение 45 минут министерское совещание в Министерстве обороны.

Прежде всего, министр Хамаде приветствовал визит министра Какконена в Японию. Министр Какконен выразил свою признательность министру Хамаде за проведение встречи.

Министры обменялись мнениями по региональным вопросам. Обе стороны подчеркнули, что, хотя международное сообщество сталкивается с суровыми условиями безопасности, единство между странами, которые разделяют общие ценности, такими как Япония и Финляндия, имеет важное значение.

Министр Хамада решил усилить обороноспособность Японии прежде всего за счет разработки Стратегии национальной безопасности и других документов.

Министры подтвердили, что они будут продолжать укреплять сотрудничество и обмены в области обороны для поддержки и продвижения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, поддерживая при этом тесные контакты между старшими и старшими должностными лицами.

Это Министерство обороны Финляндии История посещения:

Министр обороны Анте Каккунен посетит с рабочим визитом Японию 25-27 октября 2022 года. В состав делегации министра Каккунена входят постоянный секретарь Министерства обороны Эсса Полкинен, а также деловая делегация Финляндии, состоящая из 11 финских компаний.

В среду, 26 октября, министр Какунен встретится с министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой. Планируется, что министры обсудят обстановку в области региональной безопасности и развитие двустороннего сотрудничества и обменов в области обороны.

Помимо участия в финско-японском симпозиуме оборонной промышленности, министр Кайкконен также встретится с представителями оборонной промышленности. Основными целями визита являются оказание поддержки финским предприятиям оборонной промышленности в Японии и углубление сотрудничества между оборонными администрациями Финляндии и Японии.

В четверг, 27 октября, министр обороны Какунен посетит Фучжоу, чтобы ознакомиться с группой космических операций Воздушных сил самообороны Японии (JASDF).

Это то что Майничи Об этом визите он написал в статье, опубликованной на 26 октября 2022 г.:

Министры обороны Японии и Финляндии в среду заявили о единстве против России из-за ее войны на Украине в то время, когда международное сообщество сталкивается с суровыми условиями безопасности, заявило правительство Японии.

На фоне растущих опасений по поводу безопасности после вторжения Москвы в Украину Финляндия в мае подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией. Две скандинавские страны получили четкий путь к членству в июне после того, как Турция сняла свое возражение.

После начала войны с Россией Япония, не являющаяся членом НАТО, предприняла больше усилий для расширения оборонного сотрудничества с Трансатлантическим военным альянсом, который постепенно углублял свое участие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Может показаться странным, что страны, столь удаленные друг от друга географически, обсуждают расширение сотрудничества, но с открытием Северного пути у Японии и Финляндии появился общий морской путь защиты от Китая и России.

Кроме того, когда скандинавские страны обсуждают расширение сотрудничества в области обороны, возникает четкое осознание того, что они должны учитывать свой вклад в защиту либеральных демократий от глобального авторитаризма и их альянса.

Примечание редактора: в нашей книге «Защита Тихого океана», опубликованной в 2013 году, мы предвидели это развитие событий, когда прогнозировали дальнейший путь японской оборонной политики: